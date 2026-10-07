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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

След атаката с дронове в наши води: Президентът свиква заседание на КСНС

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция.

Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг.

Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия кораб.

#търговски кораби #Черно море #КСНС #Илияна Йотова #дрон

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