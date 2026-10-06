Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)

За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България на Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водите моряците от бедстващия кораб. Всички от втория все още се издирват навътре в морето на около 130 километра от Бяла. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. А президентът обяви, че утре свиква Консултативния съвет по национална сигурност.

3:00 часа след полунощ. Двата търговски кораба, плаващи под чужди флагове, преминават през изключителната българската икономическа зона. В този момент са ударени по въздух и под вода от бойни дронове. Единият потъва мигновено. Вторият започва да бедства.

"Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар", разказа моряк от кораба "Ейбъл".

До момента официална информация чии са дроновете няма.

Румен Радев, министър-председател: "Снощи около 3:00 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове - морски и въздушни дронове, това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения."

На извънредно свикана среща с министри и служби премиерът Радев огласи известното до момента.

Румен Радев, министър-председател: "11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница, бил е с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товарът. За нас най-важното като държава, която е отговорна, в своята изключителна икономическа зона към здравето и живота на независимо кой извършва плаване в тази зона."

На моряците от двата кораба на 70 мили източно от Бяла се отзовава българският роро-кораб “Диоскурсия”. Не успява да помогне на първия кораб, на място са открити само спасителни жилетки, три обърнати плота и лодка, но не и хора от кораба "Алфа Уатан". Всичките 18 моряци от втория кораб "Ейбъл", на чиито борд избухва и пожар, са спасени. По-късно в издирването на изчезналия екипаж от "Алфа Уатан" се включиха два хеликоптера "Кугар" от авиобаза "Крумово". А самолет Су-25 извършва въздушно разузнаване на мястото на потъването.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Както знаете Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели. Обстановката за аварийна спасителна операция в региона е добра. Вълнението е 1 - 2 бала, видимостта е над 10 мили, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия регион."

Спасените моряци от кораба "Ейбъл" бяха докарани във Варна, с бърз военен катер първо пристигнаха двамата по-тежко пострадали. Обгореният индийски моряк засега остава във ВМА - Варна.

Марио Смърков, областен управител на област Варна: "Капитанът, който е от Турция, беше прегледан в болница “Света Анна” заради травма на главата и бе освободен. Останалите 16 моряци пристигнаха по-късно и бяха отведени в "Гранична полиция" за медицински преглед."

Подкрепа на моряците ще окаже и агент на фирмата – работодател. От Екоминистерството взеха проби от морската вода в района нос Калиакра, Бяла и Созопол, които се изследват за замърсяване по множество показатели. Това не е единствената възможна опасност от инцидента, който увеличава и икономическите рискове за целия регион.

к.д.п. Димитър Димитров, Европейска конфедерация на асоциацията на морските капитани: "Повишаване на всички цени, защото вече Черно море е обявено за военен риск, което означава, че са вдигнати застраховките, което означава, че се вдигат всички навла. И за всички вносни стоки вероятно себестойността ще бъде повишена. Естествено ще бъде повишена и себестойността на износа."

снимки: БТА

На 40 мили от нос Шабла продължава да дрейфа и моторният кораб “Емил”, който бе ударен от дрон край Одеса през август и, изоставен от екипажа си след пожара на борда, и е в българската изключителна икономическа зона.