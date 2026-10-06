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Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че два хеликоптера пътуват към Варна, а в операцията ще се включи и самолет Су-25. Част от пострадалите моряци са транспортирани във Военноморската болница
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Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към Варна, в операцията ще се включи и самолет Су-25

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Димитър Стоянов адмирал Емил Ефтимов
Снимка: БТА
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Два хеликоптера от авиобаза "Крумово" пътуват към Варна, за да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското ни пространство, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на съвещание в Министерския съвет, свикано от премиера Румен Радев по повод атаката срещу два кораба в български води.

В операцията ще се включи самолет Су-25.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Подготвяме и в момента би трябвало вече да излита самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете Су-25 има такива характеристики, които позволяват със по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели. В хода е тази операция, координирана с колегите и от морска администрация, и с МВР. Имаме готовност да разставяме допълнителни сили и средства."

Министърът потвърди, че катер вече е прибрал двамата сериозно ранени от втория кораб, които ще бъдат транспортирани по най-бързия начин във Варна. Те са на разстояние 13 мили съд от брега, така че най-скоро време се очаква да бъдат поети от екипите на Военномедицинската академия във Варна.

#Димитър Стоянов, #хеликоптери #операция #су-25 #министър на отбраната #Варна

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