Украйна преди зимата: Как се поправя електроцентрала във военни условия?

Украински техници са в надпревара с времето, за да поправят щетите по енергийната инфраструктура. Ще успее ли Киев да се запаси с достатъчно енергия за зимата и как се поправя електроцентрала в условията на война?

Техникът Олексий е спрял да брои колко пъти му се е налагало да поправя щети от руски ракети върху електроцентралата, в която работи. Последната вълна от удари обаче се оказва най-жестоката досега и може да остави цял регион без отопление и ток. Тежкият физически труд не е единственото предизвикателство пред екипа му.

Олексий, техник: "Сега всеки от нас разполага само с лопата и ръчна количка. Трябва да изровим оборудването. Това е основното. После трябва да оценим състоянието му и чак тогава започваме да планираме ремонта."

В студена ноемврийска сутрин балистични ракети удариха електроцентрала на ДТЕК, най-голямата украинска частна компания в областта на енергетиката. Покривът и части от стените са срутени и напълно са заровили тръби и турбини. Работниците могат да разчистват само под светлината на лампи с преносими генератори.

Михайло, техник: "Идва ми да се разплача. Знам как изглеждаше това място, когато беше цяло – всичко светеше, беше боядисано и работеше. Произвеждаше ток."

Друга значителна пречка пред смелите мъже са честите сигнали за въздушни атаки. По време на удари работниците слизат в тесните и мрачни подземни убежища и чакат да отмине заплахата.

Михайло, техник: "Много е тежко, когато знаеш, че ракетите идват точно за теб, че ти си мишената и че трябва да удържиш на удара. Когато се прибера вкъщи, съм благодарен, че отново виждам семейството си. Чувствам и страх, и успокоение."

От най-голямата енергийна компания в Украйна твърдят, че няма недостиг на електричество, но има сериозни нарушения в електропреносната мрежа заради зачестилите руски атаки по енергийната инфраструктура. Очаква се тази зима да бъде още по-тежка за украинците от предходната, а много градове, включително столицата Киев, все по-често с часове са на тъмно и студено.