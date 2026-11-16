БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Украйна преди зимата: Как се поправя електроцентрала във военни условия?

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Европа
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Украински техници са в надпревара с времето, за да поправят щетите по енергийната инфраструктура. Ще успее ли Киев да се запаси с достатъчно енергия за зимата и как се поправя електроцентрала в условията на война?

Техникът Олексий е спрял да брои колко пъти му се е налагало да поправя щети от руски ракети върху електроцентралата, в която работи. Последната вълна от удари обаче се оказва най-жестоката досега и може да остави цял регион без отопление и ток. Тежкият физически труд не е единственото предизвикателство пред екипа му.

Олексий, техник: "Сега всеки от нас разполага само с лопата и ръчна количка. Трябва да изровим оборудването. Това е основното. После трябва да оценим състоянието му и чак тогава започваме да планираме ремонта."

В студена ноемврийска сутрин балистични ракети удариха електроцентрала на ДТЕК, най-голямата украинска частна компания в областта на енергетиката. Покривът и части от стените са срутени и напълно са заровили тръби и турбини. Работниците могат да разчистват само под светлината на лампи с преносими генератори.

Михайло, техник: "Идва ми да се разплача. Знам как изглеждаше това място, когато беше цяло – всичко светеше, беше боядисано и работеше. Произвеждаше ток."

Друга значителна пречка пред смелите мъже са честите сигнали за въздушни атаки. По време на удари работниците слизат в тесните и мрачни подземни убежища и чакат да отмине заплахата.

Михайло, техник: "Много е тежко, когато знаеш, че ракетите идват точно за теб, че ти си мишената и че трябва да удържиш на удара. Когато се прибера вкъщи, съм благодарен, че отново виждам семейството си. Чувствам и страх, и успокоение."

От най-голямата енергийна компания в Украйна твърдят, че няма недостиг на електричество, но има сериозни нарушения в електропреносната мрежа заради зачестилите руски атаки по енергийната инфраструктура. Очаква се тази зима да бъде още по-тежка за украинците от предходната, а много градове, включително столицата Киев, все по-често с часове са на тъмно и студено.

#зимата #войната в Украйна #електроцентрали

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
1
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
2
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова
3
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради...
Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на АМ „Тракия“ е подаден в 7.01 часа чрез системата eCall
4
Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на АМ...
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа
5
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността...
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%
6
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
4
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
5
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
6
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...

Още от: Русия

Зеленски: Ограниченията в скоростта от "Старшилд" пречат на Украйна да предотвратява руски удари
Зеленски: Ограниченията в скоростта от "Старшилд" пречат на Украйна да предотвратява руски удари
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
14176
Чете се за: 00:57 мин.
Вашингтон и Москва потвърдиха: Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък в Китай Вашингтон и Москва потвърдиха: Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък в Китай
6521
Чете се за: 00:47 мин.
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
18365
Чете се за: 03:35 мин.
Рюте: Русия губи за месец почти толкова войници, колкото САЩ във Виетнам за 14 години Рюте: Русия губи за месец почти толкова войници, колкото САЩ във Виетнам за 14 години
Чете се за: 02:05 мин.
Зеленски приветства постигнатото от преговорите в Абу Даби Зеленски приветства постигнатото от преговорите в Абу Даби
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Министерският съвет обсъжда Бюджет 2027 на извънреднo заседание
Министерският съвет обсъжда Бюджет 2027 на извънреднo заседание
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Двама от пострадалите при тежката катастрофа на АМ "Тракия" продължават лечението си в Бургас Двама от пострадалите при тежката катастрофа на АМ "Тракия" продължават лечението си в Бургас
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Украйна и руските хибридни атаки – на фокус на заседанието на външните министри от ЕС в Брюксел Украйна и руските хибридни атаки – на фокус на заседанието на външните министри от ЕС в Брюксел
Чете се за: 00:52 мин.
По света
След спирането на въздушния трафик в САЩ: Все още има хиляди...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Украйна преди зимата: Как се поправя електроцентрала във военни...
Чете се за: 02:50 мин.
Европа
Папа Лъв XIV се повози в пилотската кабина на хеликоптер
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Дъждовно време в понеделник, над 1800 м ще вали сняг
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ