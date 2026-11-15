Вземете си чадър утре, ще вали на много места в страната

През следващото денонощие облачността над страната ще бъде значителна, в Западна България ще има валежи от дъжд. Сутринта на места в равнините ще бъде мъгливо.

Температурите ще се повишат - минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните ще са между 9° и 14°.В Западна и Централна България ще бъде почти тихо, в Източна – ще духа слаб до умерен вятър с южна компонента.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 12° до 14°.

Над планините ще е облачно, като най-високите върхове често ще са в облачния слой.

В масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, които над 1800 метра ще преминават в сняг. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина на 2000 метра ще е около 4°.

Над Балканите ще е е предимно облачно, дъжд ще вали в западните райони.

Ветровито и облачно с валежи от дъжд ще е времето в Западна Европа, като в Северна Франция количествата ще са значителни. Дъждовно ще е на много места в централноевропейските страни. В Южна Италия и по адриатическото крайбрежие на места ще има гръмотевични бури.

Предимно слънчево ще е в по-голямата част от Източна Европа.

У нас през следващите дни времето ще бъде доста динамично, ветровито, с чести валежи, но на места и предимно слаби.

Бързо ще се затопли и дневните температури на места ще достигат и надхвърлят 20°. През нощта срещу вторник на много места ще превали, но още сутринта валежите бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса. Вятърът временно ще отслабне, но до края на деня пак ще се усили. В сряда ще остане ветровито и топло, на места с превалявания от дъжд.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък валежи ще има главно в Северна България и планините. В петък вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Облачността ще е променлива и на отделни места ще превали.