Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия

Американската страна на преговорите в Абу Даби за първи път е лансирала идеята за териториални отстъпки в Донбас от страна на Украйна в замяна на членство в НАТО, съобщи президентът Володимир Зеленски. Той посочи, че при надеждни гаранции за сигурност ще постави въпроса за отказ от територии на национален референдум. Зеленски допълва, че в Абу Даби Москва е отхвърлила предложението за енергийно примирие.

Членството на Украйна в НАТО отново е на дневен ред, отбелязва президентът Зеленски след като съобщи, че за първи път американската страна е обвързала въпроса с териториални отстъпки в Донбас. Руският лидер Владимир Путин многократно е заявявал, че присъединяването на Киев към Алианса е червена линия за Москва и е посочвал този сценарий като една от основните причини за войната.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Американците повдигнаха въпроса: "Ами ако Украйна влезе в НАТО? Украйна ще се изтегли ли от Донбас?" Но вие сте чули и сигналите на Путин, така че това е изключително труден разговор".

Зеленски изтъква, че страната му не е готова да отстъпи територии, но изразява готовност да постави въпроса на референдум при определени условия. Те включват надеждни гаранции за сигурност , право на силна и добре финансирана армия и средства за възстановяване.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Ще попитам украинското общество какво мисли - да приемем или не. Нямам право да взема това решение сам".

Зеленски повтаря позициите на европейските лидери от Дъблин и отхвърли призивите на Русия за широко споразумение за архитектура на европейската сигурност. Украинският лидер определя идеята на Кремъл в тази насока като "опасна", защото води до нови войни.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Истинската сигурност за Европа са Европейският съюз и НАТО. Това е всичко. Няма друга сигурност за Европа".

Украинският лидер отхвърля и руската идея за локално хуманитарно примирие в град Константиновка в Донбас. Цивилните там вече са се евукуирали, добави той.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Путин просто иска да напуснем Константиновка за да могат те да влязат и да окупират целия град".

Украинският лидер разговаря с американските емисари Уиткоф и Къшнър в Ирландия след тяхна среща с руския лидер Путин. Зеленски съобщи, че е била постигната договореност за участие на Европа в следващия кръг от мирни преговори. В Абу Даби европейски пратеници са разговаряли с американски и украински представители, но не са били на преговорната маса заедно с Русия.

На срещата на върха в Ирландия европейските лидери се споразумяха да бъдат представени на следващи преговори по Украйна от петте най-големи сили - Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша, както и от лидери на Европейския съюз.