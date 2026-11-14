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"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000 безстопанствени крави тормозят жителите на Крива Паланка

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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По света
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Хората заплашват, че ако проблемът не бъде решен скоро, ще блокират пътя за България

изядоха 300 килограма зелето 1000 безстопанствени крави тормозят жителите крива паланка
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Напрежение в Крива Паланка в Северна Македония, където вече няколко години 1000 безстопанствени крави тормозят местните жители. Хората се оплакват, че безпризорните животни нанасят сериозни материални щети, а по думите им - властите не са оказали никакво съдействие, въпреки многократните сигнали. В Крива Паланка заплашват, че ако проблемът не бъде решен скоро, ще блокират пътя за България.

Тази гледка далеч не е прецедент за жителите на Крива Паланка - крави често могат да бъдат забелязани необезпокоявано да се разхождат в центъра на града. Влизат в дворовете на хората, блокирали дори местно училище и децата дълго не можели да се приберат по домовете си.

"Бродят пред вратите ни, оставят кал след себе си, чупят оградите."

"За първи път ми се случва такова нещо. Обадих се в полицията, но ми казаха, че съм закъснял."

"Изядоха 300 килограма от зелето ми."

Проблемът възниква през 2022 г. - местно семейство отглежда около 400 крави. Срещу тях са изпратени множество сигнали за безстопанственост, но когато от Агенцията по храните и ветеринарията се опитват да изземат животните, служителите не са допуснати. Стопаните са арестувани, а кравите остават на произвола на съдбата. През следващите години броят им нараства до 1000. Кметът на Крива Паланка призова да бъде обявено 30-дневно извънредно положение.

Сашко Митовски, кмет на Крива Паланка: "Какво още трябва да се случи преди институциите да заработят? Колко още щети трябва да понесат тези хора? Кой ще поеме отговорност за страданията им?"

Митовски постави въпроса и за здравето на животните и потенциалния риск, които те може да крият за населението. От общината твърдят, че нямат ресурса сами да се справят кризата.

#тормозят местни жители #1000 безстопанствени крави #крива паланка

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