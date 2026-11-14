Чувствително понижение на дневните температури в събота

В следобедните часове валежите в Северозападна България ще спрат, а облачността ще се разкъса. Над източните части валежите ще продължат, по-значителни по количество и придружени с гръмотечивна дейност в югоизточните части.

Ще духа умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Дневните температури ще се понижат в сравнение с вчера и ще бъдат - между 6° и 10° в Северна България, до 13° - 18° в крайните югозападни райони, в София след 21° вчера, днес ще бъде - около 7°.

През нощта валежите и в югоизточните части ще отслабват и спират.

Вятърът в повечето райони също ще отслабне, а на места, в равнинните части, след полунощ ще има намалена видимост и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 0° и 7°, в София - около 1°, а максималните ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 8°. Утре до обяд видимостта ще се подобри. След временно намаление на облачността, след обяд отново от запад ще се заоблачи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

И по Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 11° до 13°.

С повече облаци ще бъде и в планините. В ниските части ще духа умерен вятър от юг-югозапад, а по високите – временно силен от запад.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 3° на Алеко, до 6° в Боровец. Смолян и Банско - около 7°.

През нощта срещу понеделник на места в Западна България ще превали. В понеделник ще бъде облачно, в равнините и мъгливо.

Вятърът от запад-северозапад и ще се усили. През нощта срещу вторник в много райони от страната ще превали, но до сутринта валежите ще спрат. В сряда ще остане ветровито и облачно на места със следобедни валежи. Ще вали в отделни райони и в четвъртък, вятърът от юг-югозапад отново ще се усили. Дневните температури ще се повишат, като на места ще достигат и надхвърлят 20°.