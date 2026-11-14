БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 00:50 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Чувствително понижение на дневните температури в събота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове валежите в Северозападна България ще спрат, а облачността ще се разкъса. Над източните части валежите ще продължат, по-значителни по количество и придружени с гръмотечивна дейност в югоизточните части.

Ще духа умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Дневните температури ще се понижат в сравнение с вчера и ще бъдат - между 6° и 10° в Северна България, до 13° - 18° в крайните югозападни райони, в София след 21° вчера, днес ще бъде - около 7°.

През нощта валежите и в югоизточните части ще отслабват и спират.

Вятърът в повечето райони също ще отслабне, а на места, в равнинните части, след полунощ ще има намалена видимост и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 0° и 7°, в София - около 1°, а максималните ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 8°. Утре до обяд видимостта ще се подобри. След временно намаление на облачността, след обяд отново от запад ще се заоблачи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

И по Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 11° до 13°.

С повече облаци ще бъде и в планините. В ниските части ще духа умерен вятър от юг-югозапад, а по високите – временно силен от запад.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 3° на Алеко, до 6° в Боровец. Смолян и Банско - около 7°.

През нощта срещу понеделник на места в Западна България ще превали. В понеделник ще бъде облачно, в равнините и мъгливо.

Вятърът от запад-северозапад и ще се усили. През нощта срещу вторник в много райони от страната ще превали, но до сутринта валежите ще спрат. В сряда ще остане ветровито и облачно на места със следобедни валежи. Ще вали в отделни райони и в четвъртък, вятърът от юг-югозапад отново ще се усили. Дневните температури ще се повишат, като на места ще достигат и надхвърлят 20°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
1
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
2
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за повторни подвеждащи промоции
4
КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за...
Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд България"
5
Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд...
Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал
6
Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Времето

Жълт код за валежи в две области в събота
Жълт код за валежи в две области в събота
Сутрешни мъгли и понижение на дневните температури в събота Сутрешни мъгли и понижение на дневните температури в събота
Чете се за: 02:45 мин.
Опасен вятър, дъжд и гръмотевици обхващат страната, температурите рязко падат Опасен вятър, дъжд и гръмотевици обхващат страната, температурите рязко падат
Чете се за: 02:52 мин.
Дъжд и гръмотевици през уикенда, утре в София максималните температури ще са 9° Дъжд и гръмотевици през уикенда, утре в София максималните температури ще са 9°
20945
Чете се за: 02:35 мин.
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
35279
Чете се за: 06:17 мин.
Бурен южен вятър в петък Бурен южен вятър в петък
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“ Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След трагедията на „Тракия“: 16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“ След трагедията на „Тракия“: 16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Standard and Poor’s промени перспективата пред рейтинга на страната на стабилна Standard and Poor’s промени перспективата пред рейтинга на страната на стабилна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
САЩ отвориха въздушното си пространство, но близо 10 000 полета са...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Войната в Украйна: САЩ, Китай и Русия няма да коментират Киев по...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Плащането на Дунав мост при Русе преминава към автоматизирана система
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Протест на шофьори заради затварянето на пътя Якоруда - Юндола за...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ