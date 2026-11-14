БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 00:50 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест на шофьори заради затварянето на пътя Якоруда - Юндола за камиони

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За втора поредна седмица шофьори на тежкотоварни автомобили от Разлог, Белица, Якоруда и региона излязоха на протест. Те изразиха несъгласието си с решението на Агенция „Пътна инфраструктура“ за затваряне за движение на камиони по пътя Якоруда – Юндола, докато тече укрепване на свлачище, което се активира преди две седмици.

"Обикаляме цяла седмица, обикаляме през Доспат, Сатовча, Сърница. Това ни удължава с два часа пътя. Да не говорим какви разходи, какви горива се харчат. Там не можеш да караш с повече от 40-50. Ако вземе да завали сняг, там ние вече абсолютно спираме отвсякъде. Там пътят е още по-тежък, няма как да стане, губим и време. Вместо да направиш два курса, правиш един. А ние сме платили предварително тол такси."

"Отразява се пагубно, защото абсолютно всичко, което правим с автомобили в тежкотоварни автомобили, е спряно. Ние не можем да си изнесем стоката, нито да изкараме материали за нова стока."

"Знакът 50 къде е? Ако се насипе, ние сме много далече от това, което работят долу. Ние си минаваме... Едното платно е здраво, насипано е още едно и сме далече от самото срутище..."

#Якоруда - Юндола #тежкотоварни автомобили #шофьори #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
1
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
2
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за повторни подвеждащи промоции
4
КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за...
Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд България"
5
Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд...
Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал
6
Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Регионални

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Плащането на Дунав мост при Русе преминава към автоматизирана система Плащането на Дунав мост при Русе преминава към автоматизирана система
Чете се за: 01:45 мин.
Ремонт ограничава движението по АМ „Тракия“ край Пловдив в понеделник Ремонт ограничава движението по АМ „Тракия“ край Пловдив в понеделник
Чете се за: 00:37 мин.
След трагедията на „Тракия“: 16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“ След трагедията на „Тракия“: 16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Чете се за: 02:45 мин.
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“ Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
Чете се за: 03:32 мин.
Служител на ДАНС е пострадал при катастрофата на „Хемус“ край Шумен Служител на ДАНС е пострадал при катастрофата на „Хемус“ край Шумен
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“ Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След трагедията на „Тракия“: 16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“ След трагедията на „Тракия“: 16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Standard and Poor’s промени перспективата пред рейтинга на страната на стабилна Standard and Poor’s промени перспективата пред рейтинга на страната на стабилна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
САЩ отвориха въздушното си пространство, но близо 10 000 полета са...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Войната в Украйна: САЩ, Китай и Русия няма да коментират Киев по...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Плащането на Дунав мост при Русе преминава към автоматизирана система
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Протест на шофьори заради затварянето на пътя Якоруда - Юндола за...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ