Протест на шофьори заради затварянето на пътя Якоруда - Юндола за камиони

За втора поредна седмица шофьори на тежкотоварни автомобили от Разлог, Белица, Якоруда и региона излязоха на протест. Те изразиха несъгласието си с решението на Агенция „Пътна инфраструктура“ за затваряне за движение на камиони по пътя Якоруда – Юндола, докато тече укрепване на свлачище, което се активира преди две седмици.

"Обикаляме цяла седмица, обикаляме през Доспат, Сатовча, Сърница. Това ни удължава с два часа пътя. Да не говорим какви разходи, какви горива се харчат. Там не можеш да караш с повече от 40-50. Ако вземе да завали сняг, там ние вече абсолютно спираме отвсякъде. Там пътят е още по-тежък, няма как да стане, губим и време. Вместо да направиш два курса, правиш един. А ние сме платили предварително тол такси."

"Отразява се пагубно, защото абсолютно всичко, което правим с автомобили в тежкотоварни автомобили, е спряно. Ние не можем да си изнесем стоката, нито да изкараме материали за нова стока."

"Знакът 50 къде е? Ако се насипе, ние сме много далече от това, което работят долу. Ние си минаваме... Едното платно е здраво, насипано е още едно и сме далече от самото срутище..."