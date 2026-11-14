БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Запази
иван шишков
Слушай новината

Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години. Това коментира за "Денят започва с Георги Любенов" архитект Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Той коментира трагедията на магистрала „Тракия“, политическите реакции след инцидента и проблемите с изграждането на интелигентни системи за пътна безопасност.

Министърът определи случилото се на магистрала „Тракия“, при което загинаха 12 души, като трагедия, която няма как да остави безразличен нито един човек, независимо от позицията му. Шишков коментира и политическите реакции след трагедията, като заяви, че според него част от политиците, управлявали страната преди, използват случая за атаки срещу настоящата власт.

„Политиците наистина, т.е. част от тези политици, които ни управляваха във времето назад, се опитваха да използват трагедията да атакуват една власт, която е от 6 месеца. За тези 6 месеца ми прави впечатление, че опозицията в момента се опитва да ни вкара в режим да се оправдаваме за грешките на тези, които ни управляваха 15 години. Това ще го кажем много ясно и с факти.“

В тази връзка Шишков посочи хронологията на проекта за интелигентни системи:

„В момента се коментираше включително за интелигентни системи. От 2016 г. сключен договор, осигурени пари, поръчки обществени, от 2018 г. започната поръчка, от 2020 г. финализирана договора. Очевидно самият продукт, който е произлязъл от договора е бил некачествен и в април месец 2022 г. договор е прекратен. Нас ни няма никъде, нали?“

Шишков направи разграничение между този проект и обществената поръчка за Координационния център за пътна безопасност, която е прекратена от настоящото управление. Той обясни, че причината е подготовката на различен модел за координация, за който вече има решение на Министерския съвет от 10 септември.

„Ние сме прекратили една съвсем друга обществена поръчка или да кажем малко по-различно. Тази, която е за Координационния център за разширяването.“

Министърът припомни, че управлението е заявило намерение да създаде ново звено, което да координира работата по пътната безопасност, вместо да продължава с досегашния модел.

„Ние казахме, че точно заради проблемите с пътната безопасност ще направим съвсем друго звено. Има решение на Министерски съвет. Опозицията, ако иска, може да го прочете, да го види. То е от 10 септември. И това решение на Министерски съвет. Ние сме казали, че ще правим съвсем друг начин на това да координираме изобщо пътната безопасност.“

Шишков обясни, че новата структура трябва да обедини различни звена, включително това на толсистемата.

„Ние какво трябва да направим. Да дадем едни пари за една обществена поръчка, която после какъвто и продукт да получим, той няма да ни свърши работа, защото успоредно с това ние ще правим друго звено. Говоря за координация. Относно интелигентните системи, които така или иначе ще внедрим в това звено и включително и самото АПИ ще го управлява, защото това е част от пътната безопасност, ние за него правим обществена поръчка, но го правим единствено и само за тези интелигентни системи. Това правим.“

#министър Иван Шишков

Последвайте ни

ТОП 24

Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
1
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...
Почина Джаро Стоянов
2
Почина Джаро Стоянов
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла
3
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме,...
78 сигнала са сигналите, подадени на телефон 112, за тежките катастрофи на АМ „Тракия“
4
78 сигнала са сигналите, подадени на телефон 112, за тежките...
Дъжд и гръмотевици през уикенда, утре в София максималните температури ще са 9°
5
Дъжд и гръмотевици през уикенда, утре в София максималните...
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла, които са доставени, но не са поставени
6
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
6
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...

Още от: Политика

Даниел Митов, ГЕРБ: Поръчките за таблата на АМ „Тракия“ са прекратявани, а доставените още не са монтирани
Даниел Митов, ГЕРБ: Поръчките за таблата на АМ „Тракия“ са прекратявани, а доставените още не са монтирани
Явор Гечев, ПБ: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона Явор Гечев, ПБ: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона
Чете се за: 12:45 мин.
Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията
Чете се за: 07:00 мин.
Скандалът с "Кауфланд": Остри реакции в парламента Скандалът с "Кауфланд": Остри реакции в парламента
Чете се за: 02:25 мин.
Енергийна помощ: Предвиждат се 10 милиона евро за домакинствата на газ Енергийна помощ: Предвиждат се 10 милиона евро за домакинствата на газ
Чете се за: 01:55 мин.
Крум Зарков: Няма нищо лошо в това да оттеглиш законопроект Крум Зарков: Няма нищо лошо в това да оттеглиш законопроект
Чете се за: 07:40 мин.

Водещи новини

Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Въздушното пространство на САЩ е отворено Въздушното пространство на САЩ е отворено
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Услугите на "Майкрософт" са възстановени Услугите на "Майкрософт" са възстановени
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Чудото на Мисисипи - няма жертви след удар между два кораба
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
Двойно поскъпване на наемите в Благоевград
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Варна с мерки срещу риска от наводнения заради непочистени дерета
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Катастрофа затруднява движението по пътя Симитли – Банско
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ