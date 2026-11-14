Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години

Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години. Това коментира за "Денят започва с Георги Любенов" архитект Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Той коментира трагедията на магистрала „Тракия“, политическите реакции след инцидента и проблемите с изграждането на интелигентни системи за пътна безопасност.

Министърът определи случилото се на магистрала „Тракия“, при което загинаха 12 души, като трагедия, която няма как да остави безразличен нито един човек, независимо от позицията му. Шишков коментира и политическите реакции след трагедията, като заяви, че според него част от политиците, управлявали страната преди, използват случая за атаки срещу настоящата власт.

„Политиците наистина, т.е. част от тези политици, които ни управляваха във времето назад, се опитваха да използват трагедията да атакуват една власт, която е от 6 месеца. За тези 6 месеца ми прави впечатление, че опозицията в момента се опитва да ни вкара в режим да се оправдаваме за грешките на тези, които ни управляваха 15 години. Това ще го кажем много ясно и с факти.“

В тази връзка Шишков посочи хронологията на проекта за интелигентни системи:

„В момента се коментираше включително за интелигентни системи. От 2016 г. сключен договор, осигурени пари, поръчки обществени, от 2018 г. започната поръчка, от 2020 г. финализирана договора. Очевидно самият продукт, който е произлязъл от договора е бил некачествен и в април месец 2022 г. договор е прекратен. Нас ни няма никъде, нали?“

Шишков направи разграничение между този проект и обществената поръчка за Координационния център за пътна безопасност, която е прекратена от настоящото управление. Той обясни, че причината е подготовката на различен модел за координация, за който вече има решение на Министерския съвет от 10 септември.

„Ние сме прекратили една съвсем друга обществена поръчка или да кажем малко по-различно. Тази, която е за Координационния център за разширяването.“

Министърът припомни, че управлението е заявило намерение да създаде ново звено, което да координира работата по пътната безопасност, вместо да продължава с досегашния модел.

„Ние казахме, че точно заради проблемите с пътната безопасност ще направим съвсем друго звено. Има решение на Министерски съвет. Опозицията, ако иска, може да го прочете, да го види. То е от 10 септември. И това решение на Министерски съвет. Ние сме казали, че ще правим съвсем друг начин на това да координираме изобщо пътната безопасност.“

Шишков обясни, че новата структура трябва да обедини различни звена, включително това на толсистемата.