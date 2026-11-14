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Варна с мерки срещу риска от наводнения заради непочистени дерета

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Проблем във Варна. 21 участъка от дерета и отводнителни канали са обрасли с растителност и са затлачени с наноси. Това крие риск от наводнение при проливен дъжд. Какви мерки ще предприемат от общината?

Дерето във варненския квартал „Бриз“ не е почиствано повече от година и почти не се вижда от избуялата растителност.

„Боклуците се хвърлят, особено по-нагоре се хвърлят вътре направо. Имам предвид храсталаци. Но има върху какво да се поработи от общината.“

„Фактът, че не върви вода, значи то не се и чисти.“

От общината твърдят, че всички дерета са почистени.

Надежда Бобчева, заместник-кмет на Община Варна: „От ноември месец миналата година по възлагането до май тази година са изчистени абсолютно всички 70 участъка от деретата.“

21 участъка са определени като проблемни и са предвидени за повторно почистване тази година.

Надежда Бобчева, заместник-кмет на Община Варна: „Да се изчисти всичко онова… имам предвид наноси, трева и всичко, което би възпрепятствало и пътя на водата, за да се получи естественото ѝ оттичане.“

На територията на община Варна има 70 дерета, отводнителни и охранителни канали с обща дължина 57 километра. Те се почистват по договор, който изтича в края на януари догодина. От общината подготвят нов.

Надежда Бобчева, заместник-кмет на Община Варна: „Нашата амбиция е в новия договор да заложим двукратното почистване като цел, както и допълнителни средства, ако има идентифициран проблем при подаден сигнал, за да може да реагираме веднага, за да няма заплаха за живота и имуществото на хората.“

От общината апелират гражданите да не изхвърлят отпадъци в деретата и да подават сигнали, ако видят изхвърляне на боклуци или растителност в отводнителните канали.

#риск от наводнения #дерета #почистване #Варна

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