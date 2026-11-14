Услугите на "Майкрософт" са възстановени

От компанията "Майкрософт" заявиха, че са отстранили всички проблеми и услугите за клиентите се връщат поетапно.

Технологичният гигант изрази съжаление за причиненото неудобство. От компанията посочиха, че сривът на редица приложения е свързан с "технически проблем", възникнал по време на по-ранно разширяване на капацитета на мрежата, която е в процес на модифициране.

От "Майкрософт" подчертаха, че инцидентът не е свързан с кибератака или с действия на изкуствен интелект. Стотици правителства, училища, компании и потребители загубиха достъпа до облачните услуги, които са в основата на ежедневната работа.





