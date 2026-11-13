Коалицията на желаещите в Берлин: Мерц към Тръмп: „Моля, без изненади“

Германското правителство обяви среща на върха в Берлин на 19 ноември на Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна.

Новината съобщи канцлерът Фридрих Мерц в Дъблин. Предстоящият форум има две цели- финансово обезпечение на украинската отбрана за следващата година и деклариране на единна позиция за предстоящите мирни преговори. Лидерите са се договорили, че ще бъдат представени от Германия, Франция, Италия, Полша, Великобритания и институциите на Евросъюза, съобщава Ройтерс.

Германският канцлер заяви, че Европа няма нужда да обсъжда архитектура за сигурност, защото тя вече съществува в лицето на НАТО. Той не подмина и предстоящата среща Тръмп - Путин в Китай.