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Коалицията на желаещите в Берлин: Мерц към Тръмп: „Моля, без изненади“

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Снимка: БТА
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Германското правителство обяви среща на върха в Берлин на 19 ноември на Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна.

Новината съобщи канцлерът Фридрих Мерц в Дъблин. Предстоящият форум има две цели- финансово обезпечение на украинската отбрана за следващата година и деклариране на единна позиция за предстоящите мирни преговори. Лидерите са се договорили, че ще бъдат представени от Германия, Франция, Италия, Полша, Великобритания и институциите на Евросъюза, съобщава Ройтерс.

Германският канцлер заяви, че Европа няма нужда да обсъжда архитектура за сигурност, защото тя вече съществува в лицето на НАТО. Той не подмина и предстоящата среща Тръмп - Путин в Китай.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: „Знаем, че президентът Тръмп планира да обсъди Украйна с президента Путин в Китай следващата седмица. Тук в Дъблин има опасения, от така да се каже, втори Анкъридж. Бих исках да изтъкна нашето послание към Съединените щати много ясно: Моля, без изненади. Продължете да играете като част от Отбор Европа и заедно с Украйна. Нека работим заедно за истински мир в Украйна. Това е нашата цел.“

#Мерц #коалиция на желаещите #Тръмп #Берлин #Дъблин

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