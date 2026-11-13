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Тодор Скримов: Левски остава сред основните фаворити за титлата в България

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Спорт
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Капитанът на "сините“ е уверен, че отборът ще продължи да се бори за всички трофеи през сезона въпреки отпадането от Шампионската лига

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Капитанът на волейболния шампион Левски Тодор Скримов изрази увереност, че "сините“ остават сред основните претенденти за титлата в българското първенство, въпреки ранното отпадане от Шампионската лига.

Опитният волейболист коментира амбициите на столичния тим, след като Левски беше отличен за отбор на месец октомври в традиционната анкета на Пресклуб „България“.

"Смятам, че Левски ще се бори до края за всички титли тази година. Могат да се изгледат доста мачове от началото и смятам, че ако не сме основният фаворит, то сме поне един от основните за титлата“, заяви Скримов.

Левски получава признанието за пети път от 2024 година насам. Този път отличието идва след спечелването на четвъртата Суперкупа на България в историята на клуба.

Въпреки успеха на домашната сцена, "сините“ не успяха да продължат участието си в най-престижния европейски клубен турнир, след като бяха елиминирани от хърватския Младост (Загреб).

След отпадането от Шампионската лига българският първенец ще продължи европейското си участие в турнира за Купата на CEV, където ще се изправи срещу швейцарския Шоненберг.

Думите на Скримов показват, че въпреки разочарованието на европейската сцена, Левски запазва амбициите си да защити шампионската титла и да се бори за останалите отличия през

#ВК Левски София #Тодор Скримов

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