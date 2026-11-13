15-годишен ученик беше задържан за разпространение на дрога в училище

Днес бяха задържани трима души, сред които 15-годишен ученик, разпространявал наркотици в училището, в което учи. В него са открити марихуана и електронна везна. Другите двама задържани са на 23 и 24 години. И двамата са криминално проявени за разпространение на наркотици и в момента нарушават условни присъди за същия вид престъпления.

Вчера при друга акция на полицията са иззети 3 килограма и 400 грама марихуана, арестуваните са двама. За двете операции съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Днешната акция е проведена след получена оперативна информация, а различните видове открити наркотични вещества са открити в апартамент в този блок в столичния квартал „Младост“, обитаван от двамата по-възрастни задържани.

Снимки: СДВР