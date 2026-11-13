Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд България"

"Кауфланд България" преструктурира своето корпоративно ръководство: Михаил Петров напуска компанията като председател на Управителния съвет, считано от веднага. Ръководството на веригата се поема Петя Владимирова, досегашен член на Управителния съвет и Директор на Дирекция “Централни отдели”.

С тази стъпка компанията предприема категорични действия в отговор на обществения дебат около настоящото производство на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

„Избраният през последните дни тон от напускащия ръководител за България, както и историческите сравнения, не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Групата. Изрично се разграничаваме от тези изказвания. Поднасяме своите искрени извинения на нашите клиенти, българската общественост, както и на институциите в страната за така създаденото впечатление и неуместните сравнения“, заяви Франк Шуман, председател на Управителния съвет на веригата.

Независимо от смяната в ръководството, веригата запазва своята позиция в текущото производство пред КЗК. Компанията категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и разчита на обективна и безпристрастна проверка на аргументите по предвидения законов ред пред компетентните съдилища.

Същевременно потвърждават безусловно своята отговорност като един от най-големите работодатели и ще продължи да бъде надежден партньор за клиентите, както и за своите доставчици, сред които са и множество български производители.