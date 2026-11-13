Енергийна помощ: Предвиждат се 10 милиона евро за домакинствата на газ

С около 10 млн. евро ще бъдат подпомогнати домакинствата, които използват природен газ за отопление. Средствата ще бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и Българската банка за развитие.

Идеята е компенсациите да се предоставят директно чрез сметките на потребителите. Така, ако се вземе регулираната цена за миналия месец спрямо прогнозната на КЕВР за регулаторния период, подкрепата би трябвало да е около 8 евро за мегаватчас, изчисли министър Ива Петрова.

В компенсаторната програма за всички небитови потребители е договорена допълнителна ликвидна подкрепа от 15 евро/MWh в периода от септември до юни, когато борсовата цена надхвърли 180 евро/MWh.



Внимание в енергийната комисия в парламента беше отделено и на „Топлофикация – София“. По думите на министър Петрова задълженията на дружеството към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1 милиард и 300 милиона евро.