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Енергийна помощ: Предвиждат се 10 милиона евро за домакинствата на газ

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Енергийна помощ: Предвиждат се 10 милиона евро за домакинствата на газ
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С около 10 млн. евро ще бъдат подпомогнати домакинствата, които използват природен газ за отопление. Средствата ще бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и Българската банка за развитие.

Идеята е компенсациите да се предоставят директно чрез сметките на потребителите. Така, ако се вземе регулираната цена за миналия месец спрямо прогнозната на КЕВР за регулаторния период, подкрепата би трябвало да е около 8 евро за мегаватчас, изчисли министър Ива Петрова.

В компенсаторната програма за всички небитови потребители е договорена допълнителна ликвидна подкрепа от 15 евро/MWh в периода от септември до юни, когато борсовата цена надхвърли 180 евро/MWh.

Внимание в енергийната комисия в парламента беше отделено и на „Топлофикация – София“. По думите на министър Петрова задълженията на дружеството към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1 милиард и 300 милиона евро.

Ива Петрова, министър на енергетиката: "Резултатите от проверката показват, че не са изпълнени предписания и има силно обезпокоителни обстоятелства относно експлоатацията на топлопреносната мрежа и изчакваме "Топлофикация - София" да предостави допълнителни данни по направените констатации."

Георги Татарски, "Булгаргаз": "На заседание на СОС са прозвучали обвинения, че ние начисляваме високи лихви и те не могат да си плащат лихвите. От сумата 900 милиона близо 800 млн. евро са главница. "Булгаргаз" не е нито банка, нито фирма за бързи кредити, ние начисляваме законна лихва за забава."

#министър на енергетиката Ива Петрова #енергийни помощи #"Топлофикация - София"

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