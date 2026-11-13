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От Стамболийски към световния елит: историята на една голяма школа по тенис на маса

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Спорт
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В основата на всичко стои доайенът и създател на местната школа Иван Йончев.

тенис на маса
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Град Стамболийски има спортна история, която е далеч извън пределите на България. Организираният спорт тенис на маса тук започва своето развитие през 60-те и 70-те години на миналия век. В основата на всичко стои доайенът и създател на местната школа Иван Йончев.

Под негово ръководство и с една от най-големите зали на Балканите, от тук тръгват легенди, като Марио Луков, стигнал до световния топ 10, олимпиецът Костадин Ленгеров, Николай Солаков и Никола Попов.

Днес е неговият син Кирил Попов се завръщал дома, за да продължи завета.

Целият репортаж вижте във видеото!

#тенис на маса

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