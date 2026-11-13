Кучета в кал и мръсотия: Започна проверка в приюта в Русе

Кадри на кучета, живеещи в кал и мръсотия, празни съдове за храна и вода и плъхове предизвикаха проверка в общинския приют за безстопанствени животни в Русе. Кметът разпореди цялостна проверка, а Районната прокуратура също започна разследване.

Част от клетките за животни са поставени върху терен без асфалт. При проливен дъжд почистването им е почти невъзможно. А броят на кучетата в приюта постоянно се увеличава, въпреки запълнения капацитет.

Светла Горлоева, сдружение „Безгласни сърца“: „Няма как да натъпчем в капацитет от 700 кучета, 1000 отгоре и непрекъснато се прибират кучета. На мен ми се обяснява как се изпълнява в община Русе програмата „Кастрирай и върни“, а всеки ден като отида се тъпчат нови кучета в клетките, нови кучета по синджирите.“

Жени Попова, управител на приюта за безстопанствени животни към Община Русе: „По документи с разрешително капацитетът ни е 760 кучета, но те са малко повече, защото имаме построени клетки впоследствие и официално ни е увеличен капацитетът, защото постоянно дострояваме нещо - все не ни стига мястото."

Доброволците казват още, че са ставали свидетели на боеве между кучета с фатален край. Една от причините е, че някои клетки са компрометирани и животните успяват да се измъкнат. Вече не водят деца там и смятат, че приютът се нуждае от ново ръководство, защото с осигурения бюджет условията трябва да са по-добри.

Милена Коцева, сдружение „Безгласни сърца“: „Шест кучета да дърпат едно във всички страни, одрани кучета живи...“ Жени Попова, управител на приюта за безстопанствени животни към Община Русе: „Не отричам, че може да се е случило някога, защото кучетата са много. Правим всичко възможно да се намалят тия инциденти. Няма да има инциденти, ако са по едно, по две в клетка, но това е невъзможно. Цялата територия, която е собственост на общината в приюта, почти всичко е застроено.“

Вече е започнал ремонт за увеличаване на капацитета, но са нужни и още гледачи. А намирането им е трудно.

Жени Попова, управител на приюта за безстопанствени животни към Община Русе: „Хората са на минимална заплата, но пък тия, които си ги избираме и остават при нас, са много отдадени. Не всеки може да работи тази работа при тежки условия, ако няма любов към животните. В студ и в пек, в дъжд и сняг – те са тук, при животните.“

Община Русе е предвидила допълнителни 100 000 евро през следващата година за ремонти, повече служители и по-високи заплати, а кучетата от разпространения клип вече са преместени в други клетки. От приюта обаче заявяват, че се нуждаят спешно от още къщи, като стойността на всяка от тях е близо 200 евро. Остава и проблемът с отговорността на тези, които си вземат домашни любимци, а после ги изхвърлят на улицата.

Светла Горлоева, сдружение „Безгласни сърца“: „Не е нормално - и продължават да се носят кучета на някой, писнало му да си го гледа. Ами всеки един човек трябва да поеме отговорността за животното, което отглежда. Не може в приюта да се приемат безотказно.“

Очакват се резултатите от проверките на общината и прокуратурата. Без значение какво ще покажат те, от приюта се надяват повече хора да осиновяват кучета и да помагат, когато имат възможност.