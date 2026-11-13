Манчестър Юнайтед официално обяви Маурисио Почетино за нов треньор

Маурисио Почетино ще бъде новият старши треньор на Манчестър Юнайтед от 18 ноември.



Аржентинският специалист ще пристигне на „Олд Трафорд“ заедно със своя щаб, след като приключи ангажиментите си с националния отбор на САЩ. В официалния си сайт английският клуб обяви назначението и представи треньорската кариера на новия си наставник.

Ето и официалното съобщение на Манчестър Юнайтед:

„Маурисио Почетино се съгласи да стане старши треньор на мъжкия отбор на Манчестър Юнайтед от 18 ноември.

Клубът постигна споразумение с Футболната федерация на САЩ Маурисио и неговият щаб да бъдат освободени след приключването на ангажиментите им с мъжкия национален отбор на САЩ.

Аржентинецът е известен със своя високоинтензивен, атакуващ стил на футбол, отдадеността си на изграждането на силни, сплотени отбори и изключителните си резултати в развитието на отделните футболисти.

Почетино постоянно се е представял на най-високо ниво във футбола в различни първенства. Той започва треньорската си кариера в Еспаньол през 2009 година, преди да поеме Саутхемптън и през 2014 година да изведе клуба до рекорден точков актив във Висшата лига.

В рамките на пет пълни сезона в Тотнъм Хотспър Почетино утвърждава клуба като редовен участник в Шампионската лига на УЕФА, осигурявайки класиране за турнира в четири поредни сезона и извеждайки отбора до първия финал в надпреварата в историята му през 2019 година.

През 2021 година той се присъединява към Пари Сен Жермен, с който печели титлата в Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Франция, преди през 2023 година да поеме Челси.

Съвсем наскоро той изведе мъжкия национален отбор на САЩ до осминафиналите на Световното първенство по футбол.“, гласи съобщението.