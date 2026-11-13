БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оттеглят законопроекта за личната помощ
Чете се за: 00:42 мин.
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я...
Чете се за: 11:25 мин.
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър...
Чете се за: 01:12 мин.
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Юнайтед официално обяви Маурисио Почетино за нов треньор

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Аржентинският специалист ще пристигне на „Олд Трафорд“ заедно със своя щаб, след като приключи ангажиментите си с националния отбор на САЩ.

маурисио почетино близо нов четиригодишен договор сащ
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Маурисио Почетино ще бъде новият старши треньор на Манчестър Юнайтед от 18 ноември.

Аржентинският специалист ще пристигне на „Олд Трафорд“ заедно със своя щаб, след като приключи ангажиментите си с националния отбор на САЩ. В официалния си сайт английският клуб обяви назначението и представи треньорската кариера на новия си наставник.

Ето и официалното съобщение на Манчестър Юнайтед:

„Маурисио Почетино се съгласи да стане старши треньор на мъжкия отбор на Манчестър Юнайтед от 18 ноември.

Клубът постигна споразумение с Футболната федерация на САЩ Маурисио и неговият щаб да бъдат освободени след приключването на ангажиментите им с мъжкия национален отбор на САЩ.

Аржентинецът е известен със своя високоинтензивен, атакуващ стил на футбол, отдадеността си на изграждането на силни, сплотени отбори и изключителните си резултати в развитието на отделните футболисти.

Почетино постоянно се е представял на най-високо ниво във футбола в различни първенства. Той започва треньорската си кариера в Еспаньол през 2009 година, преди да поеме Саутхемптън и през 2014 година да изведе клуба до рекорден точков актив във Висшата лига.

В рамките на пет пълни сезона в Тотнъм Хотспър Почетино утвърждава клуба като редовен участник в Шампионската лига на УЕФА, осигурявайки класиране за турнира в четири поредни сезона и извеждайки отбора до първия финал в надпреварата в историята му през 2019 година.

През 2021 година той се присъединява към Пари Сен Жермен, с който печели титлата в Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Франция, преди през 2023 година да поеме Челси.

Съвсем наскоро той изведе мъжкия национален отбор на САЩ до осминафиналите на Световното първенство по футбол.“, гласи съобщението.

Свързани статии:

Нов проблем за Манчестър Юнайтед
Нов проблем за Манчестър Юнайтед
Капитанът на тима не иска да преподписва.
Чете се за: 01:00 мин.
Манчестър Юнайтед се раздели с Майкъл Карик
Манчестър Юнайтед се раздели с Майкъл Карик
Очаква се Маурисио Почетино да замени англичанина начело на...
Чете се за: 01:52 мин.
#ФК Манчестър Юнайтед #Маурицио Почетино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
1
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на територията на Украйна, войната ще започне отново
2
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на...
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има целенасочена атака срещу тях
3
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има...
14 загинали и 30 ранени при верижна катастрофа в Обединените арабски емирства
4
14 загинали и 30 ранени при верижна катастрофа в Обединените...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
5
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла, които са доставени, но не са поставени
6
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
5
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
6
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...

Още от: Световен футбол

Нов проблем за Манчестър Юнайтед
Нов проблем за Манчестър Юнайтед
Меси отново е фаворит за MVP на МЛС Меси отново е фаворит за MVP на МЛС
Чете се за: 01:25 мин.
Американски съдия попари амбициите на ФИФА да се намесят в работата на УЕФА за Инфантино Американски съдия попари амбициите на ФИФА да се намесят в работата на УЕФА за Инфантино
Чете се за: 02:00 мин.
Лионел Скалони удължи договора си с Аржентина до 2030 година Лионел Скалони удължи договора си с Аржентина до 2030 година
Чете се за: 01:27 мин.
Кристиано Роналдо влиза в телевизионната индустрия с нов сериал Кристиано Роналдо влиза в телевизионната индустрия с нов сериал
Чете се за: 01:32 мин.
ФИФА инспектира стадионите в Испания за световното първенство през 2030 година ФИФА инспектира стадионите в Испания за световното първенство през 2030 година
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Оттеглят законопроекта за личната помощ
Оттеглят законопроекта за личната помощ
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла
Чете се за: 11:25 мин.
По света
Кучета в кал и мръсотия: Започна проверка в приюта в Русе Кучета в кал и мръсотия: Започна проверка в приюта в Русе
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
ДАРА ще връчи наградата на победителя на "Евровизия Азия" тази събота в Банкок ДАРА ще връчи наградата на победителя на "Евровизия Азия" тази събота в Банкок
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Арестуваха в Израел заподозрян за убийството на възрастен мъж в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Съдът остави в ареста втория обвиняем по делото за убийството на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Служители от всички съдилища и прокуратури в София протестират...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Българинът Христо Мусков подобри световния рекорд на...
Чете се за: 01:47 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ