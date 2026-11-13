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Дъжд и гръмотевици през уикенда, утре в София максималните температури ще са 9°

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В следобедните часове предупреждението е в три цвята. В Източна България и по северните склонове на планините ще духа бурен южен вятър, а наи-опасни ще бъдат поривите в област Враца, където вятърът ще е ураганен. Там и в местата с код оранжево поривите ще достигат до 115 км/ч, а в районите с жълт код до 90 км/ч.

Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25°, в местата чувствителни на южен вятър до 27°-28°, в София - около 21°, на морския бряг от 21° до 23°. През нощта на места в Северна България и Софийското поле ще започнат валежи от дъжд, значителни в североизточните райони.

Вятърът ще слаб до умерен.

Утре сутрин на много места в страната ще вали, като в югоизточните райони количествата ще бъдат значителни.

Минималните температури ще бъдат между 8° и 15°, в София 7°, по Черноморието между 9° и 15°. Вятърът ще е умерен.

Максималните температури чувствутелно ще се понижат и ще бъдат от 8°-10° на много места в Северна България, до 16°-18° в южните райони, на морския бряг между 12° и 19°.

В Централна и Източна България ще има и гръмотевици. Още преди обяд от северозапад валежите ще спират.

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър.

В неделя вятърът ще отслабне и до края на деня навсякъде ще се ориентира от югоизток и с него ще започне отново затопляне. Ще е облачно все още на места със слаби валежи.

Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните - между 7° и 12°. В понеделник вероятността за валежи е малка. Дневните температури ще са с 2-4 градуса по-високи. Във вторник вятърът от югозапад ще се усили и ще се затопли още. В Северозападна България ще има валежи от дъжд. В сряда ще остане ветровито и топло. След временно спиране на валежите, по-късно през деня те отново ще се активизират.

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