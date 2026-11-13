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Откриха мемориален барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

bnt avatar logo от БНТ
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Спорт
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Сред откривателите бе и Петър Хубчев.

откриха мемориален барелеф ферарио спасов ловеч
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Легендарният бранител на четвъртите в света Петър Хубчев и кмета Страцимир Петков официално откриха мемориалния барелеф в памет на Ферарио Спасов. Събитието се състоя на Градския стадион в Ловеч, по съответния протокол и полагащите се почести.

Прилежащото към съоръжението тренировъчно игрище пък ще бъде кръстено на името на наставника, отишъл си нелепо от този свят в престъпна катастрофа точно преди три години.

Всички клубове, свързани с професионалната кариера на Феро като футболист и треньор, уважиха церемонията. Наред с БФС, венци положиха и представители на Литекс, както и елитните ЦСКА, Ботев Пд, Спартак Варна и Дунав Русе. Втородивизионните Спартак Плевен, Монтана, Берое и Етър също засвидетелстваха своята признателност, наред с аматьорските Чавдар Троян, Севлиево, Лом и Галата.

Да уважат Спасов дойдоха една дузина негови бивши съотборници от времената на Осъм и Лекс. Тук беше и трикратният „Футболист N:1 на България“ Ивелин Попов, който винаги споменава с добро треньора, помогнал му в тежък период от престоя му в Литекс.

Идеята за барелеф на Феро бе инициирана и реализирана от Фондация „Футболни ветерани Ловеч, на която Хубчев е почетен президент. Финансирането стана с дарения от гражданите на Ловеч по време на благотворителен „звезден“ мач през септември. Изработването на монумента бе дело на известния местен скулптор Спас Дочев, а градоначалникът и целият Общински съвет единодушно гласуваха и одобриха начинанието.

Името и харизмата на Ферарио Спасов обединиха целия град. Доказахме, че когато футболната общност, гражданите и институциите действат заедно в името на полезна кауза, нещата се получават. Без значение от политическата и клубна принадлежност, без излишни сътресения и скандали. Това напълно се отъждествява с личността на Феро – скромен, благ, смирен и усмихнат човек, за който едва ли има някой да каже лоша дума. Където и да е работил, той е оставил добри приятели. Благодарим на всички, които спомогнаха той да получи едно достойно отношение и благодарност за всичко, което е направил за ловешкия и българския футбол“, заявиха от Управителния съвет на Фондацията.

#Ферарио Спасов

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