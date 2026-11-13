Зеленски приветства постигнатото от преговорите в Абу Даби

Европейски представители ще се присъединят към следващия кръг преговори за прекратяване на войната в Украйна. Москва и Киев ще осъществят и най-голямата досега размяна на военнопленници. За това информираха американските специални пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф след края на новия кръг тристранни преговори в Абу Даби, последван от дипломатически совалки в Москва и Дъблин за срещи с руския и украинския президент.

Къшнър и Уиткоф пристигнаха в Дъблин късно снощи за среща с украинския президент Володимир Зеленски, който участва във форума на Европейската политическа общност. Целта е да го запознаят с резултатите от срещата им с руския президент Владимир Путин в Москва по-рано през деня. Зеленски отдавна настоява Европейският съюз да участва в преговорите за договаряне на край на войната. Но досега Москва не допускаше европейците до срещите. По време на тристранните преговори в Абу Даби европейски представители се срещнаха само с американската и украинската, но не и с руската делегация.

Джаред Къшнър, специален пратеник на американския президент: „Не можем да сключим тази сделка, без европейците да са на масата на преговорите. Настояваме пред президента Путин, че според нас това е много важно. Мисля, че можем да постигнем това с президента Путин, той е готов да опита.“

Зеленски приветства постигнатото.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Това е важно – следващия път, на следващата среща, Европа да бъде част от преговорния екип и да не се срещаме встрани и поотделно. Те ще имат право на глас. Това е важно за нас, защото войната се води в Европа.“

Още няма яснота кой би могъл да представлява Европа на преговорите и дали европейският пратеник ще бъде само един, или ще са повече. Сред възможните имена са това на председателя на Европейския съвет Антонио Коща и на върховния представител на блока за външната политика Кая Калас. Темата ще бъде предмет на обсъждане и на днешната неформална среща на върха на лидерите на 27-те държави членки в Дъблин.

Съгласието на Кремъл за включване на европейците само по себе си е пробив. Но ще ускори ли преговорите предвид острите различия между Москва и европейските столици за начина, по който трябва да приключи войната? Американците изглеждат готови да направят всичко възможно.

Стив Уиткоф, специален пратеник на американския президент: „Най-важното е, че президентът Тръмп е решен да се справи със задачата да сложи край на тази война. Това са указанията към мен и Джаред. Имаме насрочена нова среща и всички ще работим много, много усърдно, за да постигнем тази цел.“

Засега ударите с жертви от двете страни продължават.