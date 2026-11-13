Ивайло Мирчев: Радев се страхува от Русия

Радев се страхува от Русия, заяви съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев по отношение на поведението на българският премиер в Дъблин.

Ивайло Мирчев, ДБ: „Радев очевидно се страхува от Русия. Очевидно е много трудно да се приеме, че е възможно страните – тези 39 държави, които са подписали декларацията в Дъблин – да имат териториален суверенитет и всяка от тях да може да решава в какви съюзи да участва и в какви – не. И това е поредната хибридна позиция на България – хем сме се присъединили, хем не сме се присъединили.“