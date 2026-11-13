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Ивайло Мирчев: Радев се страхува от Русия

Милена Кирова от Милена Кирова
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ивайло мирчев гласувах президент изпълнява волята диктатори
Снимка: БТА
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Радев се страхува от Русия, заяви съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев по отношение на поведението на българският премиер в Дъблин.

Ивайло Мирчев, ДБ: „Радев очевидно се страхува от Русия. Очевидно е много трудно да се приеме, че е възможно страните – тези 39 държави, които са подписали декларацията в Дъблин – да имат териториален суверенитет и всяка от тях да може да решава в какви съюзи да участва и в какви – не. И това е поредната хибридна позиция на България – хем сме се присъединили, хем не сме се присъединили.“

Ивайло Мирчев, ДБ: „Трябва да е ясно първо на шефа на „Кауфланд“, на представителите на самата компания. Те нямат никакво право да се държат с подобно арогантно отношение към българските граждани и потребителите, нито да прилагат нелоялни търговски практики по отношение на българските производители. От друга страна обаче, правителството трябва да направи така, че да не се гонят чуждите инвеститори.“

#декларацията в Дъблин #Ивайло Мирчев #Кауфланд #Румен Радев

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