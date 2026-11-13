МС: България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност

България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност, която се състоя в Дъблин, заявиха от Пресслужбата на Министерски съвет.

Инициативата утвърждава основите на сигурността в Европа: Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи. Отстояването на тези принципи е в пряк интерес на България. Тя беше подкрепена от около 40 държави, сред които всички държави членки на Европейския съюз. Тя стъпва на установените формати на ЕС и НАТО, но обединява и държави извън тях около общи принципи за сигурност. Целта е съвместно изграждане на способности и общи действия за противодействие на заплахите – от хибридните атаки, тероризма и организираната престъпност до борбата с производството и разпространението на наркотици и нелегалната миграция.

България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна, постигнат чрез преговори, като новият кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ са важна стъпка в тази посока. Европейските позиции трябва да подкрепят този процес, затова България настоява езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от преговорите за мир. Във връзка с това премиерът Радев изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане за адаптиране на политическите послания към настоящия етап на преговори, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира.

Инициативата изрично зачита националните политики за сигурност и отбрана на всяка държава.

В контекста на ключовите принципи на европейската сигурност България ще продължи да работи за сигурността в Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура срещу хибридни заплахи.