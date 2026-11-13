БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър...
Чете се за: 01:05 мин.
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МС: България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
министерският съвет одобри трансфер млн евро бнт 2026
Слушай новината

България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност, която се състоя в Дъблин, заявиха от Пресслужбата на Министерски съвет.

Инициативата утвърждава основите на сигурността в Европа: Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи. Отстояването на тези принципи е в пряк интерес на България. Тя беше подкрепена от около 40 държави, сред които всички държави членки на Европейския съюз. Тя стъпва на установените формати на ЕС и НАТО, но обединява и държави извън тях около общи принципи за сигурност. Целта е съвместно изграждане на способности и общи действия за противодействие на заплахите – от хибридните атаки, тероризма и организираната престъпност до борбата с производството и разпространението на наркотици и нелегалната миграция.

България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна, постигнат чрез преговори, като новият кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ са важна стъпка в тази посока. Европейските позиции трябва да подкрепят този процес, затова България настоява езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от преговорите за мир. Във връзка с това премиерът Радев изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане за адаптиране на политическите послания към настоящия етап на преговори, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира.

Инициативата изрично зачита националните политики за сигурност и отбрана на всяка държава.

В контекста на ключовите принципи на европейската сигурност България ще продължи да работи за сигурността в Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура срещу хибридни заплахи.

#декларация #Европа #Румен Радев #България

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
2
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
3
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
5
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение
6
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
6
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Още от: Европа

ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
След срещата Зеленски - Уиткоф - Къшнър: Европейците ще седнат на масата за преговори След срещата Зеленски - Уиткоф - Къшнър: Европейците ще седнат на масата за преговори
Чете се за: 01:27 мин.
Евакуация на ранени с дрон: Украйна планира иновацията да стане масова практика Евакуация на ранени с дрон: Украйна планира иновацията да стане масова практика
Чете се за: 03:45 мин.
Изкуственият интелект и помощта за Украйна са темите на срещата на лидерите на ЕС в Дъблин Изкуственият интелект и помощта за Украйна са темите на срещата на лидерите на ЕС в Дъблин
Чете се за: 01:05 мин.
Премиерът Радев от Дъблин: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия Премиерът Радев от Дъблин: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Чете се за: 04:42 мин.
Протести в Гърция за по-достъпни жилища Протести в Гърция за по-достъпни жилища
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

МС: България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност
МС: България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър достигна пориви от над 110 км/ч. Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър достигна пориви от над 110 км/ч.
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Няма събрани доказателства, за да се повдигне обвинение срещу конкретно лице Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Няма събрани доказателства, за да се повдигне обвинение срещу конкретно лице
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради силния вятър: Паднали дървета в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Метрополитен": В най-кратки срокове таванът на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Изписват шестима от пострадалите на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ