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Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за Украйна

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Министър-предсеателят определи като нереалистично оттегляне на НАТО от Източна Европа под натиск на Москва

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Европа трябва да има място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви българският министър-председател Румен Радев в Дъблин, където участва в среща на Европейската политическа общност. Според него бъдещата архитектура на сигурността в Европа не може да бъде договаряна единствено между САЩ и Русия.

„Не мисля, че само САЩ и Русия на масата за преговори могат да решат нашите бъдещи проблеми. Ние трябва да защитаваме интересите на Украйна, ние трябва да вземем предвид и притесненията на Русия. Само вземайки под внимание интересите и притесненията на двете страни - на Русия и най-вече, разбира се, на Украйна, можем да бъде сигурни, че мирът ще бъде устойчив“, заяви Радев.

По думите му Европа е пропуснала възможността досега да си осигури място в дипломатическия процес и трябва да положи повече усилия, за да участва във вземането на решенията. Радев изрази очакване Европейският съвет да вземе необходимото решение за представителството на ЕС в преговорите. Според него европейските институции – Европейският съвет, Европейската комисия и Европейският парламент – трябва да бъдат част от процеса.

Българският премиер коментира и руската позиция НАТО да се върне към границите си от преди 1997 г. и да изтегли военното си присъствие от Източна Европа. Той определи тази позиция като „немислима и нереалистична“.

„Това изобщо не подлежи на дискусии. Не може държави, които са взели своето решение в какви съюзи да членуват, да бъдат принуждавани под външен натиск да променят това решение. Това е невъзможно“, заяви Радев.

По думите му гаранциите за сигурността трябва да бъдат търсени в друг формат, но не и чрез ограничаване на суверенното право на държавите сами да избират съюзите, в които членуват

#Дъблин #Украйна #Европа #Румен Радев

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