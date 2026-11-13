БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

България е единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларация, приета по време на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин, предаде ДПА. В документа са заложени основните принципи на европейската сигурност, той обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес.

Документът е бил приет от 39 държави по инициатива на Франция по време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), в която участват общо 47 държави. Сред подписалите документа са Германия, Украйна, Великобритания, Италия и Полша.

Страните са „постигнали съгласие по общи принципи за бъдещата сигурност на Европа“, заяви френският президент Еманюел Макрон.

„В момент, в който мнозина биха искали Европа да остане извън дискусиите, засягащи нейната сигурност и стабилност, тази декларация е изключително важна, защото именно тя утвърждава необходимостта тази широка Европа да се мобилизира“, добави той.

В документа се посочва, че основите на сигурността на Стария континент продължават да се базират на съществуващите международни актове и договори – Устава на ООН, договорите на НАТО и Европейския съюз и други.

„Позоваванията на НАТО в декларацията са важни, защото в крайна сметка именно НАТО ще трябва да гарантира сигурността, независимо от това какво ще се случи впоследствие“, заяви британският премиер Анди Бърнам, един от последните подписали документа.

Според текста на декларацията държавите подписали я, „признават, че европейските страни поемат по-голяма отговорност за сигурността на Европа, което ще допринесе положително и за глобалната и трансатлантическата сигурност“.

Те смятат, че тези „основни принципи“ могат да помогнат за постигането на „справедлив и траен мир в Украйна, който ще бъде от изключително значение за стабилността на Европа“.

Освен това подписалите документа държави потвърждават, че „всеки въпрос, засягащ европейската сигурност, трябва да бъде решаван съвместно с европейците“ – позиция, която идва в момент на дискусии относно участието на Европа в преговорите с Русия.

Държавите, подписали документа, заявяват, че хибридните кампании на Москва само ще „засилят ангажимента им към Украйна и тяхната решимост“.

Една от особеностите на декларацията е, че тя излиза извън рамките на традиционното разбиране за сигурност и включва и заплахите от „хибриден“ характер. Документът предвижда подписалите го държави да изградят самостоятелен капацитет за справяне с рисковете, надвиснали над Европа, чрез прилагането на подход, обхващащ всички измерения на сигурността. Това предполага „укрепване на устойчивостта и стабилността на нашите демокрации“, особено с цел противодействие на информационната намеса и манипулациите, се казва в документа.

Държавите се ангажират да „разработят инструменти“ за „предотвратяване“ на дестабилизиращи действия, които не достигат прага на въоръжено нападение, включително кибератаки и хибридни заплахи, както и за предприемане на ответни действия при необходимост.

Хартата включва също борбата с тероризма, наркотрафика и каналджийството.

Относно приетия в Дъблин документ германската новинарска агенция ДПА, отбелязва, че голямото мнозинство от европейските държави са готови да водят преговори с Русия по ключови въпроси на сигурността едва след края на войната в Украйна. Това става ясно от декларация, подписана от 39 държави на европейска среща на върха в Дъблин, отбелязва ДПА.

Декларацията, предложена от Франция, подкрепя провеждането на дискусии относно мерки за управление и намаляване на рисковете за сигурността, но посочва, че те могат да започнат едва след изпълнението на необходимите условия и възстановяването на мира.

Документът, озаглавен „Декларация за ключовите принципи на европейската сигурност“, подчертава също, че решенията относно Украйна трябва да бъдат вземани с участието на Украйна, а тези, засягащи сигурността на Европа – с участието на европейските държави, пише още ДПА.

В документа се призовава и за осигуряване на надеждни и стабилни гаранции за сигурността на Украйна.

ДПА отбелязва, че сред държавите нечленки на ЕС, които не са подписали декларацията, са Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина и Швейцария.

България е единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларацията, като засега не се посочват причини за това решение, пише още ДПА.

#Декларация за ключовите принципи на европейската сигурност #сигурност на Европа #неподписана декларация #декларация #Европа #България

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
2
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
3
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
5
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение
6
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
6
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Още от: Политика

Иван Ангелов, "Прогресивна България": Обсъжда се въвеждане на специален статут на майките на деца с увреждания
Иван Ангелов, "Прогресивна България": Обсъжда се въвеждане на специален статут на майките на деца с увреждания
Богдан Богданов: До там ли опряхме – държавата да гони хората, които се грижат за близките си на легло? Богдан Богданов: До там ли опряхме – държавата да гони хората, които се грижат за близките си на легло?
Чете се за: 03:05 мин.
Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на въпроси на депутати Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на въпроси на депутати
Чете се за: 00:45 мин.
Борисов за спора между КЗК и търговските вериги: Не демонстрирайте силата си на гърба на производители, работници и потребители Борисов за спора между КЗК и търговските вериги: Не демонстрирайте силата си на гърба на производители, работници и потребители
Чете се за: 01:50 мин.
Каква е равносметката след три години управление на Терзиев в столицата? Каква е равносметката след три години управление на Терзиев в столицата?
Чете се за: 02:22 мин.
Ивайло Мирчев: „Кауфланд“ не е над закона, независимо от икономическата си тежест Ивайло Мирчев: „Кауфланд“ не е над закона, независимо от икономическата си тежест
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Няма събрани доказателства, за да се повдигне обвинение срещу конкретно лице Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Няма събрани доказателства, за да се повдигне обвинение срещу конкретно лице
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Заради силния вятър: Паднали дървета в София (СНИМКИ) Заради силния вятър: Паднали дървета в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на въпроси на депутати Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на въпроси на депутати
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Метрополитен": В най-кратки срокове таванът на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Изписват шестима от пострадалите на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Разследването на трагедията на „Тракия“: До дни...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Изкуственият интелект и помощта за Украйна са темите на срещата на...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ