Премиерът Радев от Дъблин: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Присъствието на Европа на масата за преговори със САЩ, Русия и Украйна и новата европейска архитектура на сигурността обсъждат европейските лидери от близо 50 държави в Дъблин. Те разговарят в рамките на срещата на Европейската политическа общност. България е представена от премиера Румен Радев.

Водещи лидери приветстваха нарастващата готовност на Русия да признае, че Европа трябва да участва в преговорите. Премиерът Румен Радев коментира, че е немислимо НАТО да се оттегли от източния фланг в границите преди 1997 г. под натиск от Москва.

Мирните преговори между САЩ, Украйна и Русия доминират срещата на Европейската политическа общност. Украинският президент Володомир Зеленски предупреди европейските лидери да бъдат бдителни, защото в преговорите се обсъжда не само Украйна, но и нова система за сигурността в Европа.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Има много разговори за гаранциите за сигурност и тук Европа трябва да е много внимателна. Когато американците и руснаците говорят за това, те говорят не само за гаранциите за сигурност за Украйна. Всъщност, по-скоро става дума за някаква нова рамка за сигурност между Европа и Русия."

Премиерът Радев коментира, че е немислимо НАТО да се оттегли от източния фланг в границите преди 1997 година.

Румен Радев, министър-председател на България: "Това е немислима, нереалистична позиция. Тя изобщо не подлежи на дискусии. Гаранцията на сигурността трябва да се търси в друг формат, трябва да се търси в друго пространство, но не и да принуждават държави, които са взели своето решение в какви съюзи да членуват, под външен натиск да променят това решение. Това е невъзможно."

Европейските лидери са категорични, че не виждат необходимост от обсъждане на уредбата на европейската сигурност, преди Москва да се съгласи да прекрати военните действия в Украйна. Според тях Европа трябва задължително да присъства на масата за преговори.

Румен Радев, министър-председател на България: "Нуждаем се от Европа на масата за преговори. Как можем за говорим за нова европейска архитектура на сигурността без Европа на масата? Не мисля, че само САЩ и Русия на масата за преговори могат да решат нашите бъдещи проблеми. Не, ние трябва да защитаваме интересите на Украйна, трябва да сме сигурни, че Русия е уверена за своите интереси. Само като вземем под внимание интересите и притесненията и на двете - на Русия, и най-вече на Украйна, можем да бъдем сигурни за постигането на устойчив мир."

Европейските лидери отхвърлиха искането на Вашингтон Европа да излъчи един единствен представител за разговори с Русия.

Фридрих Мерц, федерален канцлер на Германия: "В момента от значение не са конкретните личности, а дали Путин е готов да води преговори. Отбелязвам с известно облекчение, че от руска страна очевидно все повече нараства готовността да се признае, че не може да се говори за Европа без самата Европа. И поне това е добра новина." Еманюел Макрон, президент на Франция: "Днес преди всичко Европа се нуждае от ясна и единна визия за това какво иска за Украйна и за самата себе си. И смятам, че съдържанието определя формата. Трябва да възобновим инициативата за диалог с Русия като европейци, и именно в този момент ще бъде определен и форматът."

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че продължаващата финансова помощ за Украйна трябва да бъде подкрепена съвместно от всички държави от ЕС. Унгария, Чехия, Словакия и България изразиха резерви за участието си в осигуряването на нов европейски заем за Киев.

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