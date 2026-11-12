Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони

Втори ден парламентът обсъжда пакета от данъчни закони на първо четене, от които зависи приходната част на Бюджет 2027. Забраната за домашна ракия в публични обекти разгневи опозицията. Напрежение предизвика и предложението за повишаване на прага за регистрация по ДДС.

Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски ателиета. Промяната беше приета с гласовете на мнозинството и възмути опозицията.

Асен Василев, ПП: „Ако дядо занесе на сватбата на внука си ракия, а сватбата е в ресторант, а не вкъщи, това автоматично попада под ударите на закона.“

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Стигнаха дотам да продължат борбата срещу ракията в България. Меко казано е цинично това нещо.“

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: „Абе, те посегнаха на ракията!“

ДБ, „Възраждане“ и ПП поискаха максимален праг за регистрация по ДДС. Управляващите не се съгласиха и предложиха това да става поетапно.

Мартин Димитров, ДБ: „И ако не подкрепите законопроекта ни за 85 000 евро праг за задължителна регистрация по ДДС и той остане 60 000 евро, на много места в България ще ви кажат, че не бяхте смели, че не направихте добрите, силни мерки за развитие на малкия бизнес.“

Димо Дренчев, „Възраждане“: „Хубаво тръгна правителството с предложение от 75 000 евро да се вдигне прагът. Сега виждаме, че са дръпнали ръчната спирачка.“

Милен Трифонов, ПБ: „Ние търсим някакъв закономерен баланс между това да стимулираме дребния бизнес, но и да мислим за фиска. Когато едно лице пък не е регистрирано по ДДС, то няма право да приспада и данъчен кредит. Така че нека не спекулираме с това.“

Критики от лидерите на ГЕРБ и ПП на тема пари.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Те трябва да седят, това правителство, колкото може по-дълго, за да ви оберат докрая, кризата да е тотална и по начина, по който дойдоха, Найо, ще ви кажа, на техния гръб така да си отидат.“ - БНТ: Преди два дни им поискахте оставката.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Моите са емоционални. Те не знаят какво правят.“

Асен Василев, председател на ПП: „Булгаргаз“ поиска ново увеличение на цената на газа. Това означава, че натискът върху бизнеса, натискът върху цената на парното в София, натискът върху оранжериите, оттам и върху цялата хранителна верига, ще бъде изключително голям.“

А мнозинството гласува акциз за превозни средства с двигател с вътрешно горене с мощност над 250 киловата – от 500 до 6000 евро в зависимост от мощността.