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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"?

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Собствениците на коли от ада на "Тракия" няма да плащат за престой на паркинг. Това заявиха от областната дирекция на МВР в Ямбол и отрекоха да има подобна практика. Превозните средства се намират в база до село Веселиново, собственост на известния бизнесмен Господин Вълев, известен като Динко от Ямбол. С публикация в социалните мрежи Вълев отрече да е искал пари.

Шофьор от фирмата на Милен Киров попада в капана на "Тракия". Оцелява като по чудо.

Милен Киров, собственик на камион: "Камионът е тотално за бракуване, контейнерът е пострадал, плащаме неустойки за недоставената стока. Гуми имаме гръмнали. Големи са загубите."

Машината е превозвала метални изделия.

Милен Киров, собственик на камион: "Работим да си закараме стоката. Не сме преговаряли още за пари. Трудно, трудно стават нещата."

От Областната дирекция на МВР в Ямбол заявиха, че са разговаряли със собственика на базата - бизнесменът Господин Вълев.

Добрин Димитров, директор на ОД на МВР - Ямбол: "Той ще съхранява автомобилите напълно безплатно и извозването до базата е напълно безплатно."

От МВР заявиха, че мястото е избрано защото предлага най-високо ниво на сигурност в района. Теренът е ограден и има 24 часа видео наблюдение.

Любомир Донев, началник на "Охранителната полиция": "Това беше най-близката чисто логистично база, която можеше да не кажа да побере и всичките автомобили, които бяха пострадали."

След катастрофата превозвачи се оплакаха, че Динко от Ямбол е искал по няколко хиляди евро за репатриране на камиони от катастрофата.

Добрин Димитров, директор на ОД на МВР - Ямбол: "Имаме два сигнала при нас, но те са от браншовите организации. Сигналите се проверяват. Нямаме нито един конкретен сигнал от лице собственик на автомобил, че са искани пари за извозване или нещо друго."

С пост в социалните мрежи Динко Вълев отговори, че не е искал пари за изтегляне и паркинг на нито една лека кола от катастрофата. Уточнява, че единствено се заплаща репатрирането, използването на кранове и претоварването на стоката, както и извозването до собствениците. От МВР заявиха, че в базата има 20 превозни средства, които се водят веществени доказателства и могат да бъдат освободени само след разрешение на разследващите. Останалите могат да бъдат прибрани.

Любомир Донев, началник на "Охранителната полиция": "Има осигурено постоянно полицейско присъствие в района на базата, където се автомобилите. Самото предаване става чрез доказване на собственост и изготвяне на необходимата документация от полицейските служители, които са на място."

#магистрала "Тракия" #верижна катастрофа

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