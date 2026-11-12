Димитър Стоянов: Стандартите ни за отбрана трябва да се синхронизират с тези на НАТО

България трябва да развива отбранителната индустрия и да участва в международни вериги за доставки, вместо да е само потребител на готови изделия. Това каза министър Димитър Стоянов на конференция за трансфера на технологии в отбраната.

Като негативен пример министърът посочи пропуснатите технологични ползи от 120 млн. долара от сделката за F-16. А като положителен – възможността за сглобяване на машините „Страйкър“ в България.

Според Стоянов е необходимо нашите компании да повишат технологичния си капацитет. Като пример за промяна той посочи производството на боеприпаси.

За да останат парите в България, отбранителната ни индустрия трябва да премине от традиционните калибри към стандартите на НАТО.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Ние искаме да закупим 155-милиметрови снаряди. Мога да ви кажа, че и днес имаме проблеми и аз не знам шестият проект по SAFE как ще бъде реализиран. Искрено се надявам колегите, които произвеждат такива боеприпаси, леко да позабравят 122- и 152-милиметровите и да минат към 155-милиметровите, който е новият стандарт. Ние имаме значителна сума – над 200 млн. ще бъдат похарчени за такива боеприпаси.“