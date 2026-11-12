БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток,...
Чете се за: 01:37 мин.
Метростанция "Цар Борис III" отново е отворена
Чете се за: 00:37 мин.
Откърти се част от конструкция на метростанция...
Чете се за: 00:40 мин.
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Стоянов: Стандартите ни за отбрана трябва да се синхронизират с тези на НАТО

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България трябва да развива отбранителната индустрия и да участва в международни вериги за доставки, вместо да е само потребител на готови изделия. Това каза министър Димитър Стоянов на конференция за трансфера на технологии в отбраната.

Като негативен пример министърът посочи пропуснатите технологични ползи от 120 млн. долара от сделката за F-16. А като положителен – възможността за сглобяване на машините „Страйкър“ в България.

Според Стоянов е необходимо нашите компании да повишат технологичния си капацитет. Като пример за промяна той посочи производството на боеприпаси.

За да останат парите в България, отбранителната ни индустрия трябва да премине от традиционните калибри към стандартите на НАТО.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Ние искаме да закупим 155-милиметрови снаряди. Мога да ви кажа, че и днес имаме проблеми и аз не знам шестият проект по SAFE как ще бъде реализиран. Искрено се надявам колегите, които произвеждат такива боеприпаси, леко да позабравят 122- и 152-милиметровите и да минат към 155-милиметровите, който е новият стандарт. Ние имаме значителна сума – над 200 млн. ще бъдат похарчени за такива боеприпаси.“

генерал-майор Здравко Пехливанов, директор на Щаба на отбраната: „Честно казано, ние не знаем какво прави цялата наша индустрия, какви възможности и капацитет има. Ето, сега сме изпратили една група, която обикаля по заводите, за да види примерно по отношение на боеприпасите какво точно имаме като капацитет, какви са възможностите за сътрудничество.“

#стандарти за отбрана #генерал-майор Здравко Пехливанов #технологии в отбраната #Страйкър #Димитър Стоянов

Последвайте ни

ТОП 24

Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
1
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
2
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ –...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Втори задържан във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов
4
Втори задържан във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
5
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8000 евро на семействата на загиналите на АМ „Тракия“
6
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8000 евро на...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
5
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Политика

Не демонстрирайте силата си на гърба на българските производители, работници и потребители, заяви Бойко Борисов за спора между КЗК и "Кауфланд"
Не демонстрирайте силата си на гърба на българските производители, работници и потребители, заяви Бойко Борисов за спора между КЗК и "Кауфланд"
Каква е равносметката след три години управление на Терзиев в столицата? Каква е равносметката след три години управление на Терзиев в столицата?
Чете се за: 01:37 мин.
Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток? Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток?
Чете се за: 05:00 мин.
Промените в Закона за личната помощ: Остри реакции на засегнатите и от опозицията в парламента Промените в Закона за личната помощ: Остри реакции на засегнатите и от опозицията в парламента
Чете се за: 03:55 мин.
Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони
Чете се за: 03:30 мин.
НСТС обсъди бюджета за 2027 г.: Синдикати и работодатели приеха с резерви финансовата рамка НСТС обсъди бюджета за 2027 г.: Синдикати и работодатели приеха с резерви финансовата рамка
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на трагедията на АМ "Тракия"
Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"? Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток? Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Не демонстрирайте силата си на гърба на българските производители,...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ