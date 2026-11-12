Без достатъчно субсидии и в трудни условия, тютюнопроизводителите у нас стават все по-малко

Тютюнопроизводителите у нас вече са на изчезване. Това показват данните на браншовите организации. Причините, разбира се, са логични – ниско заплащане и работа, концентрирана в малки населени места, които обезлюдявам. В някои части на Югозападна България обаче все още има хора, за които тютюнът е основно препитание.

Средно по 15 тона тютюн. Това е количеството, което Десислава е била предавала на изкупвачите годишно през 2010 г. От тогава до днес заплащането намаляло и произвежданите от нея количества също.

Десислава Кънчова, тютюнопроизводител: "5 декара тютюн гледам, около 1 тон давам, обаче не е платен, няма сметка. Едно време гледахме по 10 - 12 декара, понеже бяхме с децата, сега по-малко и останах сама, но тютюнът няма сметка и си на загуба."

Планинските села Горно и Долно Осеново са от малкото останали места в страната, където все още тютюн тук там има. Последните 5 години обаче спадът и в това населено място е много сериозен. С 80 % по-малко са днес засетите ниви.

Алекси Крънчов, кмет на село Долно Осеново: "350 - 400 тона даваха тук цялото семейство тютюн, сега не повече от 30 - 40 тона. Парите, които изплащат на тютюнопроизводителите, са твърде малко и избягват хората да садят тютюн, много работа, малко пари."

За последните 10 години производството на тютюн у нас е спаднало с над 90% показват данните на сдруженията на тютюнопроизводителите в страната.

Арбен Мименов, Сдружение на производителите на ориенталския тютюн в България: "В сравнение с годините помним много добре в сравнение с община Сатовча произвеждаше около 1500 - 1700 тона тютюн, към момента цялата държава е около 2500, което се вижда каква рязка промяна."

Очакванията и надеждите обаче са тенденцията да се обърне и тютюнопроизводството у нас, изхранвало едно време хиляди семейства да има лек ръст.

Арбен Мименов, Сдружение на производителите на ориенталския тютюн в България: "Има хора, които вече в чужбина не намират препитание идват тук и питат за тютюна, за цените. Поне две семейства, които познавам заложиха повече декари тютюн, като наеха работна ръка за да могат да го произвеждат, обработват и реализират."

Все по-големи трудности в земеделието създава липсата на вода за напояване на земеделските земи. Площите, които са далеч от реки, дерета или нямат канали на Напоителни системи, от години са занемарени и пустеят. Ако на този проблем държавата заедно с общините намерят решение, очакванията са тютюнопроизводството в България, макар и бавно да тръгне нагоре.