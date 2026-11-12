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ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Вторият задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагач

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Окръжната прокуратура в Пловдив привлече втори обвиняем по делото за убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември тази година в Пловдив.

Обвинението е срещу 42-годишен мъж, който според прокуратурата е подпомогнал умишлено 51-годишния Славчо Мегеров, за извършител на предумишленото убийство. Разследването по случая продължава. Към момента от прокуратурата го считат за помагач на физическия убиец.

"Искам да уведомя, че вчера по делото беше привлечен втори обвиняем за това, че като помагач е спомогнал умишлено физическия извършител да натисне спусъка и възпроизведе изстрела, с който е убит Илиян Филипов", заяви наблюдаващият прокурор Димитър Молев.

Разследващите подчертаха, че няма съмнение кой е физическият извършител на престъплението.

Предстои утре да бъде поискана мярка “Задържане под стража” на помагача.

“По закон помагач е лице, което по най-различни начини е спомогнал физическия извършител на престъплението да реализиран съответното изпълнително деяние. Не мога да ви кажа точно какви са неговите действия, основно чрез логистика.”

Двамата са се познавали отдавна, каза още разследващите.

“Беше задържан в град Пазарджик, след като беше обявен за издирване, тъй като беше търсен на по-ранен етап от разследването. В резултат на добрите измервателни действия, лицето беше установено в жилище в град Пазарджик.”

Разследващите нямат данни за трети лица, замесени в престъплението.

Задържаният е криминално проявен, осъждан е за различни престъпление, участие в ОПГ, разпространение на наркотици и рекет и други.

Не е дал обяснение към момента.

Оръжието на престъплението е намерено, казаха още разследващите.

Брифинг на властите:

#убийството на Илиян Филипов

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