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УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

Втори задържан във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Чете се за: 00:55 мин.
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транспорта строителството футбола пътят бизнесът илиян филипов
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Полицията задържа още едно лице във връзка с разследването за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, научи БНТ. Арестът е извършен в Пазарджик. В града са проведени и поредица от процесуално-следствени действия и претърсвания.

Към момента не е ясно каква точно е съпричастността на арестувания към тежкото престъпление. Преди дни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи пред БНТ, че по случая с убийството на Филипов се извършват и допълнителни действия, които не касаят само Мегеров. Той уточни, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението и това сочат всички събрани до момента доказателства.

#Илиян Филипов #задържан #убийство

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