Балистичната експертиза потвърди: С пистолета на Славчо Мегеров е извършено убийството на Илиян Филипов
Готови са резултатите от балистичната експертиза на оръжието, с което е убит бизнесменът Илиян Филипов. Те потвърждават, че именно с този пистолет е извършено тежкото престъпление. Това заяви в отговор на въпрос на БНТ вътрешният министър Иван Демерджиев.
„Резултатите са категорични. Това е оръжието, с което е извършено убийството. Аз ви казах още, ако правилно си спомням, ден след убийството, че ние сме убедени, че физическият извършител се намира в ареста и чака разглеждане на делото. Но също така в момента мога да кажа, че категорично това е оръжието, с което е извършено убийството.“
Демерджиев не пожела да отговори какви са резултатите от барутните натривки от ръцете на задържания Славчо Мегеров.
„Събрани са много и безспорни доказателства. Нашата цел беше да извършим някои допълнителни действия, които не касаят само Мегеров, затова и на този етап обявяваме тези резултати“, каза още Демерджиев.