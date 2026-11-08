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Балистичната експертиза потвърди: С пистолета на Славчо Мегеров е извършено убийството на Илиян Филипов

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
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Чете се за: 01:17 мин.
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съдът остави ареста обвинения убийството илиян филипов
Снимка: БТА
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Готови са резултатите от балистичната експертиза на оръжието, с което е убит бизнесменът Илиян Филипов. Те потвърждават, че именно с този пистолет е извършено тежкото престъпление. Това заяви в отговор на въпрос на БНТ вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Резултатите са категорични. Това е оръжието, с което е извършено убийството. Аз ви казах още, ако правилно си спомням, ден след убийството, че ние сме убедени, че физическият извършител се намира в ареста и чака разглеждане на делото. Но също така в момента мога да кажа, че категорично това е оръжието, с което е извършено убийството.“

Демерджиев не пожела да отговори какви са резултатите от барутните натривки от ръцете на задържания Славчо Мегеров.

„Събрани са много и безспорни доказателства. Нашата цел беше да извършим някои допълнителни действия, които не касаят само Мегеров, затова и на този етап обявяваме тези резултати“, каза още Демерджиев.

#балистична експертиза #Илиян Филипов #оръжие #убийство

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