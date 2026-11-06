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УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян Филипов

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Чете се за: 01:37 мин.
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разследването убийството илиян филипов продължава задържаният славчо мегеров остава ареста
Снимка: БТА
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Открито е оръжието на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, потвърдиха за БНТ от МВР и прокуратурата.

Огнестрелното оръжие е приобщено към досъдебното производство като веществено доказателство.

Информацията беше предоставена след журналистически запитвания и с разрешението на наблюдаващия прокурор по делото.

По информация на БНТ пистолетът не е намерен на територията на Пловдив.

От прокуратурата уточняват, че разследването продължава и към момента се извършват активни действия. Затова на този етап няма да бъдат съобщавани повече подробности, нито се предвиждат изявления от представители на полицията и държавното обвинение.

Разследването на убийството на Илиян Филипов продължава, задържаният Славчо Мегеров остава в ареста

Припомням, че Илиян Филипов беше прострелян на 30 септември в своя имот в града. Часове след престъплението беше задържан като физически извършител 51-годишният Славчо Мегеров, който в последствие беше привлечен като обвиняем за умишлено убийство.

Според обвинението, мотивите за тежкото престъпление са неуредени финансови отношения между двамата. Все още също така няма информация какъв е резултатът от взетите натривки, които трябва да покажат дали по даните на Мегеров е имало следи от барутни частици. Мегеров остава в следственият арест.

#открито оръжие на убийството #Илиян Филипов

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