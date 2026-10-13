Разследването на убийството на Илиян Филипов продължава, задържаният Славчо Мегеров остава в ареста

Славчо Мегеров, задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, остава за постоянно в ареста. Това постанови Апелативният съд в Пловдив днес, като потвърди решението и на предходната инстанция. Мярката се гледа при закрити врата по искане на защитата, заради огласяване на данни за здравословното състояние на обвиняемия и подробности от личния му живот.

Оръжието, с което е застрелян Илян Филипов все още не е открито. В сградата, където живее сестрата на задържания Мегеров, са открити и иззети оръжия, за които се проверява дали имат връзка с други престъпления. Така, според защитата на обвиняемия, до момента няма доказателства, които да уличават Славчо Мегеров. Самият той продължава да мълчи пред разследващите.

Диляна Агова – адвокат на Славчо Мегеров: "Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно събират доказателства които подкрепят една имагинерна теория че той е убил господин Илиян Филипов."

Според обвинението записи от видеокамери проследяват пътя на Мегеров от София до Пловдив, където е взел колата на сестра си. На част от кадрите се вижда и регистрационен номер на колата. Вижда се още и как след убийството той е изхвърлил дрехите и маратонките си. Днес са били представени и нови доказателства, както и експертни заключения по делото, но от прокуратурата не уточниха какви са те. Без отговор остана и въпросът дали са открити барутни частици по ръцете на задържания. Няма и преки свидетели на убийството на бизнесмена.

Иван Даскалов – прокурор: "Може ли едно убийство да се случи в 1:00 часа през нощта и ние да очакваме, че ще намерим свидетел-очевидец."

По отношение на мотивите за извършване на престъплението, се работи по различни версии.

Иван Даскалов – прокурор: "Колегите от първоинстанционната прокуратура има да положат още доста усилия, за да се установи един единствен или няколко мотива, които да са убедителни в достатъчна степен. Към настоящия момент е ясно, че е имало между двамата неуредени финансови отношения, не само залози и други финансови отношения между тях е имало свързани със строителството."

Илиян Филипов не е участвал в "черно тото" – коментира специално за БНТ бившият директор на полицията в Пловдив Йордан Рогачев.

Йордан Рогачев – бивш директор на полицията в Пловдив: "Не смятам, че Илиян Филипов по някакъв начин е участвал или би участвал в нерегламентирани залагания, тъй като той беше човек с възможности и можеше да си позволи да издържа отбора на "Ботев" Пловдив."

Към този момент доказателствата спрямо Мегеров са повече косвени, отколкото преки, смята и бившият полицейски шеф. По думите му, не бива да се изключва участието и на друго лице в престъплението.

Йордан Рогачев – бивш директор на полицията в Пловдив: "Той безспорно е бил там, но най-вероятно е имало и някой който е бил с него и който му е помагал. Едната камера показва много ясно лицето му, но камерата, в която се оттегля от местопрестъплението не показва ясно лицето му, което буди съмнение в това дали е бил той или най-вероятно е човек, който е бил с него."

Вероятно от там идва и визуалната разлика между Мегеров и фигурата на мъжа от изтеклата в медиите снимка, който е доста по – слаб от задържания за убийството.

Автори: Деница Торньова, Димитър Димитров