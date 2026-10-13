Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян Филипов

Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – за Славчо Мегеров. Той е обвинен в умишленото убийство на бизнесмена и собственик на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов.

Мегеров все още не е дал обяснения. Не е открито и оръжието на престъплението. Според съда обаче са налице всички предпоставки Славчо Мегеров да остане в ареста, тъй като при налагане на по-лека мярка може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Снимки: БТА