Близо две седмици след тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“, при която загинаха 13 души, един от най-тежко пострадалите – лекарят инфекционист д-р Селахаттин Акча, разказва за първи път пред БНТ за ужаса, който е преживял. Автомобилът му остава затиснат под тир, а той оцелява с множество тежки травми, но утре предстои да бъде изписан от болницата. Какво си спомня за трагедията и какво е състоянието на останалите ранени?

Рано сутринта на 10 ноември д-р Акча пътува за поредното си дежурство в Детската болница в Бургас. Заради гъстата мъгла обмисля да се върне в Пловдив, но все пак продължава със скорост малко над 100 км/ч. Минути по-късно вижда камион пред себе си.

д-р Селахаттин Акча, инфекционист и пострадал в катастрофата: „Както видях тира и така се блъснах. Единствено помня, което извиках „А-а ех” тези думи. Исках да бягам наляво и тира затвори пътя. Виждам, че още удари има. Разбрах, че съм катастрофирал и още идват хора да ни ударят.”

Успява сам да се измъкне от смачкания автомобил и да се придвижи до мантинелата.

д-р Селахаттин Акча, инфекционист и пострадал в катастрофата: „С левия крак ударих 3-4 пъти вратата от моята страна и паднах, защото не усещах другите крайници. И там чаках просто. От болките крещях, хората крещят, защото бая ужасно беше. Там чаках.”

Първа до него достига медицинска сестра, пътувала за работа.

д-р Селахаттин Акча, инфекционист и пострадал в катастрофата: „Тя ме превърза и помага за всичко. Благодаря на нея също много от сърце! Моите колеги ми помагаха наистина.“

Д-р Акча преживява три операции и три дни в Реанимация. Сега му предстои дълго възстановяване.

- „Как се чувствате?” - „Много по-добре се чувствам!”

д-р Валентин Милев, нач. на Отделение „Реанимация” в болница „Сърце и Мозък”- Бургас: „Беше в тежък травматичен шок. Той в момента е стабилен. Утре ще бъде изписан от Отделението по ортопедия и травматология и ще бъде приет в Клиниката по физиотерапия, където ще продължи неговото възстановяване.“

д-р Димо Митев, гръден хирург болница „Сърце и Мозък”- Бургас: „Всеки път, когато успеем да си свършим работата, е голямо щастие за нас.”

Лекарите казват, че надежда има и за 62-годишния румънски гражданин, който дни наред беше в медикаментозна кома.