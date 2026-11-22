Рано тази сутрин е починал Ловчанският митрополит Гавриил. Той беше приет за лечение във ВМА с тежък панкреатит. Митрополитът беше един от най-изявените членове на Светия синод – два пъти попада в тройката кандидати за избор на патриарх.

След 14:00 ч. тялото му ще бъде положено за поклонение в параклиса „Св. цар Борис“ в Синодалната палата в София, а през следващите дни Светият Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия ще се събере на извънредно заседание, на което ще определи деня и часа на опелото и погребението.

Поклон пред паметта му!