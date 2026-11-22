След сигнал до БНТ възрастен мъж от Варна успя да прекрати неизгодно сключен договор с мобилен оператор.

Какво е да получиш телефон и смарт часовник като подарък, но после да установиш, че дължиш много пари за тях - разказва БНТ-Варна.

Георги Георгиев получава обаждане от мобилния си оператор. Казват му, че трябва да преподпише договора си. В офиса на фирмата му предлагат нов телефон и смарт часовник.

Георги Георгиев: „Аз му казах да не пише, нямам нужда от тези неща, пенсията ми е минимална, не мога да си позволя това. Той ми каза няколко пъти, че това е само за 52 евро с 24 месеца гаранция. Аз поразмислих малко и реших, че щом е 52 евро, да видя и аз един хубав телефон на стари години.“

Георги Георгиев е убеден, че дължи еднократно 52 евро за подаръците си. Синът и дъщеря му се усъмняват и проверяват. Оказва се, че мъжът е сключил договор за лизинг на техниката.

Георги Георгиев: „Лизингът – 24 вноски, излязоха по 56 евро...“

Христина Георгиева, дъщеря на Георги: „Когато отидох и разговарях вече със служител, разбрах, че общата сума, която ще дължи, ще бъде 1300 евро за тези две години.“

Възрастният мъж решава да прекрати договора в предвидения от закона срок. С дъщеря си посещават офиса на оператора, но не успяват да анулират договора.

Христина Георгиева, дъщеря на Георги: „Направихме една грешка при подписването на имената. Той скъса бланката и ми даде да напиша нова жалба. Когато написах нова, ме уведоми, че не може да ми даде входящ номер, защото си поисках. Щели да ми се обадят по телефона и да ми го дадат допълнително.“

БНТ: Дадоха ли ви го?

Христина Георгиева, дъщеря на Георги: „Не, не ми го дадоха.“

Георги е изпратил жалба до Комисията за защита на потребителите и до омбудсмана. След намесата на екипа ни от мобилния оператор обясниха, че Георги Георгиев може да прекрати лизинговите си договори без оставащи вноски или неустойки. Допълниха, че мъжът не е успял да анулира договора още първия път, тъй като не е носел телефона и смарт часовника за проверка на състоянието им.