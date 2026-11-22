Домът на автоексперта проф. Станимир Карапетков, работил по редица тежки пътнотранспортни произшествия, е бил обискиран, научи „По света и у нас“.

Според наши източници Карапетков е бил отведен от дома му в Сливен, докато трае обискът от ГДБОП, и по-късно освободен. Действията са били разпоредени от прокурор след подаден сигнал, че Карапетков е оказвал натиск върху свой колега.

Работата му предизвика сериозни спорове и по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Изготвената от него автотехническа експертиза беше оспорена от бащата на детето Николай Попов. Станимир Карапетков е председател на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България.