И тази събота демонстранти в различни европейски страни протестираха срещу високата цена на живот. В Париж протестът мина под съпровода на оркестър с музиката от филмовата поредица „Игрите на глада“. Френската прокуратура започна разследване на полицейско насилие срещу двама демонстранти на 31 октомври.

Протестиращи се събраха в центъра на Париж за марш, обединяващ каузи като справяне с нарастващите разходи за живот и проблемите във френските гимназии.

Франсис Аберер, демонстрант в Париж: „Тук съм по няколко причини. Започнах с правото на жилище. Боря се и за учениците, защото съм бил в училищата им, ходил съм да видя какво се случва, виждам колко е нехигиенично и как броят на учителите намалява. Боря се също и срещу високата цена на живот, защото заплатите не се увеличават.“

На места имаше сблъсъци с полицията. Протестите са само месеци преди президентските избори във Франция. Проучванията показват, че крайнодесният кандидат Марин льо Пен ще се изправи срещу крайнолевия си съперник Жан-Люк Меланшон на балотажа на 2 май догодина.

Десет дни след общата стачка в Испания и в навечерието на нова стачка на 26-ти в държавните училища, учители, ученици и движението за жилищно настаняване се събраха на шествие в Барселона. Синдикатите подчертават, че учениците имат право да учат и да се развиват, без икономическото им положение или несигурността на жилищното настаняване да ограничават възможностите им.

Йоланда Сегура, говорител на синдика: „За да бъде образованието висококачествено, приобщаващо, демократично и да гарантира равни възможности, то трябва да бъде безплатно и всеобщо.“

Демонстрацията призова за повече финансиране за държавните училища и по-малък брой на учениците в класовете. Походът в Барселона е част от уикенд на европейска мобилизация, водена от синдикати и социални движения от различни страни, които се фокусират върху нарасналите разходи за живот и изискват гарантиране на правото на жилище, подобрени условия на труд, ефикасни обществени услуги и борба с неравенството. Кампанията е под надслов „Хората над печалбата“ и призовава за действия освен в Испания и Франция, и в Обединеното кралство, Белгия, Гърция, Португалия и Италия.