Новият състав на Висшия съдебен съвет е резултат от договорки между „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, а ГЕРБ не е участвала в процеса по договаряне на кандидатурите. Това заяви бившият финансов министър Теменужка Петкова в „Говори сега“. По думите ѝ представителите на ГЕРБ са подкрепили определени кандидати въз основа на информацията и становищата, представени от депутатите на партията в правната комисия, но не са участвали в предварителните разговори.

Теменужка Петкова, ГЕРБ: „Свидетели сме на това, че всъщност „Прогресивна България“ и колегите от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ отново намериха общия език помежду си и избраха състава на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Това няма нищо лошо. Ние подкрепихме избора на определени кандидати, за които имахме информация от нашите колеги, участващи в правната комисия. Те ни запознаха със своите становища от изслушванията и ние взехме решение и гласувахме така, както повелява решението на парламентарната ни група.“

Тя обаче постави под съмнение прозрачността на разговорите между трите формации и определи начина, по който са проведени, като непрозрачен.

„Странното е, че всъщност всички тези договорки бяха направени на тъмно. Аз не знам какво налагаше тази секретност и тези разговори по коридорите и по стаите. И „Прогресивна България“, и колегите от ПП и ДБ винаги са твърдели, че са за публичност и прозрачност, но това, на което станахме свидетели, не беше нито публично, нито прозрачно“, коментира бившият финансов министър.

Според нея между формациите съществуват дълбоки политически връзки, които продължават да оказват влияние. Петкова припомни, че Румен Радев е имал отношение към създаването на политическия проект „Продължаваме промяната“, а впоследствие ПП и ДБ са го подкрепили за втория президентски мандат.

Тя определи новия ВСС като състав, който закономерно ще бъде свързван с политическите сили, участвали в договарянето и подкрепата на кандидатурите – „Прогресивна България“, ПП и ДБ. На въпрос за присъствието на бивш министър от правителство на ГЕРБ сред избраните кандидати Петкова подчерта, че той е бил номинация на „Продължаваме промяната“ и няма отношение към настоящата позиция на ГЕРБ. Бившият финансов министър изрази надежда смяната на ръководните органи в съдебната система, включително ВСС, Инспектората и последващия избор на главен прокурор, да не бъде съпроводена с политически реваншизъм.

Теменужка Петкова, ГЕРБ: „Надявам се да няма подобни прояви, тъй като всички сме свидетели на това как преминават едни такива реваншистки действия. Помните скандала около ареста на нашия лидер и на колегите Севделина Арнаудова и Владислав Горанов през 2022 година. Те бяха арестувани абсолютно незаконно. Това беше един страхотен скандал. Беше някакъв своего рода реваншизъм, но всички видяхме как завърши този реваншизъм.“

По отношение на участието на ГЕРБ в управленската конфигурация с ПП-ДБ тя посочи, че партията е направила компромис в името на националните интереси. По думите ѝ ГЕРБ е отстъпила премиерския пост и министерски позиции, въпреки че е била първа политическа сила на парламентарните избори.

Теменужка Петкова, ГЕРБ: „На първо място за нашия лидер и въобще за нашата партия интересите на страната са над всичко. Ние направихме компромис. Опитахме се да обясним и на нашите членове, и на нашите симпатизанти, въпреки че имаше много сериозни въпроси от тяхна страна. Защо? При положение че ние бяхме първи на парламентарните избори, предоставихме мястото на колегите от ПП и съответно от ДБ да имат свой министър-председател и министри. Ние участвахме с един вицепремиер - госпожа Габриел.“

Според Петкова основният урок от съвместното управление е, че националните интереси трябва да стоят над партийните. Сериозни критики отправи Петкова и към проекта на държавния бюджет за 2027 г. Тя заяви, че ГЕРБ ще настоява за премахване на всички промени в данъчното законодателство, които водят до по-висока данъчна тежест за гражданите и бизнеса. Сред основните възражения на партията са предлаганият данък върху свръхпечалбата, облагането на ваучерите за храна и увеличението на данъчните оценки на недвижимите имоти.

„Нашите предложения ще бъдат много ясни и много конкретни. Ние вече направихме предложения по отношение на данъчните закони. Това, което смятаме, че трябва да бъде елиминирано, са всички промени в данъчните закони, които водят до увеличаване на данъчната тежест за българските граждани и българския бизнес. Въвеждането на новия данък върху свръхпечалбата смятаме за изключително несправедливо, тъй като на практика в крайна сметка отново ще бъде платен от българските граждани. Нашето предложение е тези 33% данък върху свръхпечалбата, които „Прогресивна България“ предлага, да отпаднат изцяло“, заяви Петкова.

Тя посочи, че според нея управляващите не изпълняват заявката си да не увеличават данъците, а предприемат мерки в обратната посока.

Теменужка Петкова, ГЕРБ: „Прогресивна България“ дойде на власт с много ясната заявка, че няма да увеличава данъчната тежест както за гражданите, така и за бизнеса, но ставаме свидетели на точно обратното. Въвежда се нов данък, въвежда се данък върху ваучерите за храна, като по този начин се ощетяват хората, които имат право да се възползват от тази възможност. Увеличават се данъчните оценки на сградите с 30%, а в следващите две години – с по 35%. Това означава автоматично, че всеки български гражданин ще плати с 30% по-висок данък върху сградите, на които е собственик, още тази година. Всичко това натоварва изключително много българския бизнес и българските граждани и ние смятаме, че е несправедливо и трябва да отпадне.“

Петкова постави под въпрос и начина, по който се предвижда увеличението на данъчните оценки на имотите. Според нея не е правилно те да бъдат повишавани централизирано с 30%, без да се отчита разликата в пазарните цени на недвижимите имоти в отделните региони на страната. Тя даде пример с областите Бургас и Видин, където пазарните стойности на имотите са съществено различни.

„Нашата бележка по отношение на колегите от „Прогресивна България“ е всъщност как се случи така, че с 30% ще се увеличи този данък на всички сгради, независимо от това в кой регион се намирате. Защото пазарната цена на една сграда в област Бургас е една, а в област Видин е съвсем друга. Смятаме, че това трябваше да бъде обект на широк дебат, така че да се чуят мненията на всички заинтересовани страни. А така еднолично, централно да се увеличават базисните данъчни оценки с 30%, не е редно“, заяви Петкова.

Тя обърна внимание и на предвиденото използване на различни данъчни оценки при определянето на такса битови отпадъци и при останалите данъчни задължения. Според нея това създава правна колизия, тъй като една и съща сграда на практика ще има две различни данъчни оценки. Петкова отхвърли твърденията на правителството, че проектобюджетът за 2027 г. представлява бюджет на консолидацията и разумното управление на публичните финанси. Според нея разходите се увеличават, а намалението на капиталовите разходи се дължи основно на приключването на Плана за възстановяване и устойчивост, а не на реално ограничаване на публичните разходи.

Теменужка Петкова, ГЕРБ: „Аз не съм склонна да се съглася и с двете основни тези на правителството и на министър Донев. На първо място смятам, че консолидация и вразумяване на практика няма. Защото, ако погледнем какво предвиждат разходите в този бюджет, ще видим, че те де факто се увеличават с близо 2,5 милиарда евро. Всички разходи – текущи, заплати, социалноосигурителни и здравни плащания, всички разходи, свързани с персонал, бележат увеличение. Единствените разходи, които се намаляват, са капиталовите разходи и те намаляват рязко с 3,3 милиарда евро. Това намаляване е абсолютно логично, тъй като Планът за възстановяване и устойчивост приключи. На практика реална консолидация няма. Имаме увеличаване на разходите, но намаляването на разходите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, дава основания на управляващите да твърдят, че консолидират бюджета. Това обаче е съшито с бели конци.“

Тя посочи и предупрежденията на международната рейтингова агенция Standard & Poor's относно необходимостта от реална бюджетна консолидация. По думите ѝ понижаването на перспективата за кредитния рейтинг е сигнал, че при липса на промени може да последва и понижаване на самия рейтинг на страната. Петкова изрази притеснение и от размера на дефицита и планирания нов държавен дълг.

„Няма реформи в този бюджет, има увеличаване на данъците, висока инфлация, отново висок дефицит – 4,2% на начислена база и 3,5% на касова. Това е наистина много сериозно предизвикателство, защото води след себе си и много по-висок дълг – 8,6 милиарда евро нов дълг“, заяви тя.

Петкова оспори и определението на правителството, че проектобюджетът е най-социалният досега. Според нея увеличаването на социалните плащания не може да бъде разглеждано отделно от повишаването на данъците и натрупването на нов държавен дълг.

Теменужка Петкова, ГЕРБ: „Когато говорим за най-социален бюджет, трябва да знаем, че от една страна правителството с едната ръка взима от хората, като увеличава данъците, а с другата ръка казва: ние ви даваме, увеличаваме социалните плащания. Има още един фактор, който оказва много сериозно влияние. Това, което на практика се раздава, е щедрост на кредит. Защото ние не преразпределяме това, което икономиката произвежда, а взимаме кредити, за да плащаме текущите си разходи. Няма как да твърдиш, че консолидираш бюджета и че това е бюджет на разумното управление, когато един такъв анализ показва всички тези илюзии за консолидация.“

В коментар за политическата ситуация след избора на новата парламентарна квота във ВСС Петкова заяви, че ГЕРБ и партньорите им от СДС са единствената опозиция в Народното събрание. Тя определи постигнатото мнозинство между „Прогресивна България“, ПП и ДБ като нова политическа сглобка, независимо от публичните твърдения на участващите формации.

„Аз мога да говоря единствено и само за ГЕРБ и нашите партньори от СДС. Ние сме опозицията в този парламент. Стана ясно и след вчерашните договорки и вчерашната сглобка, свързана с Висшия съдебен съвет, че каквото и да говорят колегите от едната и от другата страна, сглобката е налице. Така че единствената опозиция са ГЕРБ и нашите партньори от СДС“, заяви бившият финансов министър.

По отношение на евентуални протести срещу бюджета Петкова посочи, че решението за участие в тях принадлежи на гражданите.

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