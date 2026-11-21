По случай празника на Националната спортна академия в учебно-плувна база "Мадара" в столицата се проведе турнир по адаптирано плуване.

Състезанието "Плуваме заедно" събра деца, младежи и възрастни с различни потребности, обединени от любовта към водата и силата на подкрепящата среда.

"С помощта на свойствата на водата, тези деца могат да правят неща, които на сушата им е трудно. И по този начин ние улесняваме самите програми, които даваме за децата във водата и така въздействаме много функционално върху самия организъм", заяви Величка Александрова - преподавател в НСА.

"Щастлив съм да бъда част от тази страхотна инициатива за хората в неравностойно положение. Една прекрасна атмосфера има тук на плувен басейн "Мадара", добави Цанко Цанков.

"Турнирът ни събира нас като дължностни лица, като представители на този град, за да покажем колко е важно за нас всичките тези хора със специални потребности да им помогнем да се чувстват част от едно голямо здраво общество", каза и кметът на град София Васил Терзиев.

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