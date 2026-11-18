Калоян Драгнев и Ема Димитрова записаха победи в първия ден на Държавното първенство по плуване в 25-метров басейн, което се провежда в спортен комплекс "Парк Арена-ОЗК“ в Бургас.

18-годишният Калоян Драгнев от ПСК Черно море триумфира в дисциплината 1500 метра свободен стил при мъжете, след като финишира с време 15:22.40 минути.

На второ място завърши Михаил Стойковски от Левски с резултат 15:39.51 минути, а бронзовото отличие спечели Олег Миланов от Олимп, който спря хронометъра на 16:00.50 минути.

При жените 15-годишната Ема Димитрова от ВСИ се наложи на 800 метра свободен стил с време 8:58.54 минути.

Втора остана Яна Ангелова от Вихрен с 9:02.25 минути, а третото място зае Лора Шаранкова от Пловдив 2019, която завърши за 9:02.41 минути.

В държавния шампионат участват и водещи български национални състезатели, сред които Петър Мицин, Любомир Епитропов и Диана Петкова.

Надпреварата в Бургас ще продължи до неделя, 22 ноември, като входът за зрителите е свободен.