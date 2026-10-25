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Виктор Русинов в предаването "Аз съм"

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Чете се за: 06:22 мин.
Спорт
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27-годишният плувец е поредният герой в поредицата на БНТ 3.

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В предаването "Аз съм" ви срещаме с плувеца Виктор Русинов. Той е на 27 години и е от София.

"В ранното си детство аз не исках да спортувам като цяло. За мен това да спортувам означаваше аз да не мога да игра с връстниците си. Но вкъщи беше заложено, че спортът е задължителен до 18- годишна възраст. И след като пробвах, може би 6 различни спорта, майка ми застана пред мен и ми каза избирай - плуване или тогава беше таекуондо. И аз избрах плуване. Естествено, в началото не го харесвах, но с всяка една година, с всеки един метър започнах да залюбвам този спорт и сега е една голяма част от мен, с която все още не мога да се разделя", започна разказа си плувецът.

"Първия клуб, за когото съм се състезавал е клуб Люлин, който нямам идея дали в момента съществува. Аз реално започвам доста късно своята спортна кариера в плуването - 11-12 годишна възраст е наистина много късно, но пък смятам, че това ми е дало по-голямо дълголетие отколкото на някои от моите познати в спорта, защото не знам дали е много ясно, но в България спортът за някои приключва доста рано, докато при мен дори на 27 години продължава и не смятам скоро да се отказвам поне на този етап. Така че ако има нещо, което ми е дало това късно започване е това да продължавам да се любувам на този син спорт", разкри Виктор Русинов.

"Като всяко дете започнах да се занимавам първо със съчетаното, но явно се предава родово. Майка ми е брусистка, аз съм брусист. Брустът почна да ми се отдава така сърцато и с времето, с всяка една следваща година, все повече и повече започнах да обръщам внимание на бруста. Всъщност интересното е, че първите успехи дойдоха на второто ми състезание. Второто ми състезание беше през 2012 година "Замората", където взех бронзов медал", заяви той.

"Аз като бивш национал съм представлявал България на няколко международни състезания, но може би състезанието, което най-много ще ми остане на сърце и в главата, е когато станах републикански шампион за мъже. Републиканското, на което станах първи за мъже беше в Бургас през 2021 година и може би най-яркият ми спомен или нещо, с което най-много обвързвам това състезание, е че аз няколко месеца преди самия ми старт, аз знаех какво ще се случи. Имах някакво вътрешно усещане, че ако продължавам да се движа по начина по който се движа и ако продължавам да тренирам по този начин, нещата просто ще се получат. Някакво вътрешно усещане, което до този момент не бях изпитвал и не бях усещал", обясни Русинов.

"Изначално имах амбицията като повечето плувци, които плуват тук при нас, да отида в Америка със стипендия, но с времето си дадох сметка, че не съм готов да направя тази крачка, тъй като тук имам много близки, до които искам да бъда и не съм готов да се разделя с тях. И в един момент реших, че по-добре е да насоча подготовката си и продължаването на обучението си някъде по-наблизо и за това избрах Англия, но естествено Ковид се намеси и заради обстоятелствата там и невъзможността ми да продължа с плуването, реших да се върна обратно тук и да продължа с плуването, там се състезавах за университета ми", разказа той.

"Трудно е да кажа кое ме държи все още в спорта. От една страна е любовта, от друга страна е това, което успяха да направят социалните мрежи и интернет пространство. Този досег до тази информация, която преди не е имало, защото израствайки в първите си години в плуването, аз не знаех, че спортът е толкова сложен изцяло. Но с времето, когато започнах да се интересувам, когато почнах да чета, този спорт почна да ми става все по-интересен и по-интересен, защото има много малки специфики, които могат да повлияят по огромен начин на твоето плуване. И това, което ме кара аз да продължавам в момента да плувам и това, което е причина за моето развитие на резултатите е, че все повече прилагам нови и нови неща за себе си и експериментирам със себе си", заяви плувецът.

Русинов често коментира състезания в ефира на БНТ.

"Спортното коментаторство дойде от нищото. Никога не съм си представял, че мога да бъда спортен коментатор и че някога ще бъда на тази позиция. Всъщност беше взето като емоционално решение да пиша на Бюлент преди 4 години, и беше с идеята, чисто и единствено, да помогна по някакъв начин на нашия спорт. Да го популяризирам, за да може, ако се популяризира, да направи така, че българското плуване някакси да получи помощ. Било то морална, било то финансова", поясни Русинов.

Вижте епизода във видеото!

Всички предавания ще откриете в YouTube канала на БНТ!

#Виктор Русинов #"Аз съм..."

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