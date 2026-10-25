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Старо Железаре преди изборите: Какво очакват хората от бъдещия президент?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
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Чете се за: 04:57 мин.
Общество
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В края на 60-те години на миналия век село Старо Железаре е почетено от височайши визити. Там пристигат на посещения Индира Ганди и Фидел Кастро. Днес селото също е популярно, но с емблематичните рисунки по стените и оградите на къщите, на които редом с местните хора, са изобразени международни знаменитости, световни политически лидери и президенти. Защо жителите на селото са избрали тези рисунки и какво мислят за бъдещия президент на страната?

Преди 12 години семейството художници Венцислав и Катажина Пирянкови водят от Полша в Старо Железаре свои ученици, за да рисуват по къщи и дувари. От тогава всяка година в селото се появяват нови и нови рисунки, повечето с политически и социален нюанс.

Катажина Пирянкова, автор: „Ние показваме чрез нашето изкуство да мислиш критично, да намериш своите отговори, затова рисуваме всички лидери. Винаги има светлина и винаги всяко поколение търси тази светлина. Да се надяваме, че постоянно ще я има! Нашите рисунки също влияят върху това как функционира това село.“

На стената на къщата на Кръстьо Тонев има изрисувани трима политически лидери - Тръмп, Меркел и Макрон. Самият стопанин е изобразен до бившия германски канцлер.

Кръстьо Тонев: „С Меркел си говорим, че аз съм един от първите частници, които 92 години сме станали и фактически Меркел ме съветва, щом се пиша за демократ трябва да съм честен и справедлив.“

Съветите са лайтмотивът в стенописа - съпругата на Кръстьо също дава напътствия, само че на френския президент. Иванка Тонева обяснява на Еманюел Макрон как се прави българският суджук. При Тръмп обаче съвети липсват.

Кръстьо Тонев: „Фактически Тръмп се кара на кравата на дядо Къньо. На моята крава, защото му е остър езикът, той обикновено е такъв по принцип, той е все недоволен от всички.“

Но и Кръстьо вече е недоволен от политиците, защото след всички обещания не е усетил подобрение в живота си. И се зарича други рисунки с държавници да няма върху къщата му.

Кръстьо Тонев: „Не вярвам на никой! Вярвам на себе си и на собствените си ръце.“

И за Юлия Митова, която отскоро живее в Старо Железаре, бъдещият проект за рисунки върху къщата ѝ не включва политици.

Юлия Митова: „Тъй като политическите вълни постоянно се променят един ден едните ги обичаме, на следващия ден не ги обичаме и затова сме решили нещо по-българско и традиционно.“

За пенсионерката Иванка Попова обаче споменът от посещенията на Индира Ганди и Фидел Кастро в Старо Железаре в края на 60-те години е важен и рисунките им край площада са необходими.

Иванка Попова: „Ето тук на площада сме ги посрещали - нашето ТКЗС се водеше „българо-кубинска дружба“ и за това си идваха тук. Това беше събитие.“

Илия Тонов, кмет на Старо Железаре: „Знаете, че в Индия кравата е свещено животно, а навремето кравефермата, която е била в Старо Железаре, е била една от най-модерните за времето си.“

И докато през миналия век селото е било иновативно, днес тук живеят около 400 души, предимно пенсионери. С право на глас са под 300 и затова тук има само една избирателна секция.

Иванка Попова: „Винаги съм гласувала и ще гласувам пак.“

Юлия Митова: „Президентът трябва да е отговорен, начетен човек, който може да поеме тежестта на управлението на държавата.“

Илия Тонов, кмет на Старо Железаре: „Трябва да бъде обединител на нацията.“

Кръстьо Тонев: „Трябва да слезе долу при хората, не може един пенсионер с 280 - 300 евро пенсия.“

Какви ще са следващите образи, нарисувани на къщите в Старо Железаре, ще покаже бъдещето.

#бъдещ президент #преди изборите #село Старо Железаре

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