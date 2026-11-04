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ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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ЦИК определиха машинното гласуване като повече от успешно

цик 1100 избирателната активност висока видин
Снимка: БТА
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На 11.11 от 11 часа ЦИК ще връчва удостоверенията на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за това, че са избрани за президент и вицепрезиднет.От Централната избирателна комисия дадоха заключителен брифинг.

"В рамките на две последователни седмици, ЦИК успя да организира спокойни, бързи и честни избори”, заяви говорителят ма ЦИК Стоянка Балова.

От ЦИК подчертаха, че много преди да изтече законовият срок са обявили окончателните резултатите и имената на избраните президент и вицепрезидент.

“ЦИК обявява за избрана за президент на Република България Илияна Маринова Йотова и обявява за избран за вицепрезидент на Република България Кирил Александров Вълчев. Действителните гласове, които са събрали двойката са 1 093 852 гласа, като избирателната активност на 1 ноември към 20 часа е 28,67%”, допълни Балова.

Решението предстои да бъде обнародвано още тази седмица.

От ЦИК определиха машинното гласуване като успешно.

“Машинното гласуване протече повече от успешно. Избирателите в страната и чужбина имаха възможност да гласуват с 11902 машини, като от тях само 59 - 31 на първи тур и 28 на втори тур, преустановиха работа, което е около 0,2% от общия брой машини.”

Благодарение на предприетата от ЦИК пълна профилактика и ремонт на машините, което се прави за първи път откакто са закупени през 2021, машинното о гласуване премина безпроблемно. Това доведе и до рекордно бързо обработени протоколи както за страната, та как и за чужбина”

Грешките в протоколите също са по-малко, отчетоха от ЦИК. Сигналите до ЦИК за двата тура 241.

“Най много от тях са свързани с нарушения за предизборна агитация и огласяване на данни от социологически проучвания преди края на изборния ден”

Право на глас имаха близо 6 590 000 български граждани , като за първи път право на глас имаха близо 48 хиляди души, напомниха от комисията. 12 683 бяха разкритите секционни избирателни комисии.

Вчера от Комисията обявиха окончателните резултати от проведените избори за президент и вицепрезидент. В два тура българите избраха следващите стопани на "Дондуков" 2 да са Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

#цик #избори за президент #президентски избори

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