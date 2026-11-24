България трябва да приоритизира индустриите и секторите, които да развива, съобразно националните си специфики и възможностите за растеж, заяви президентът Илияна Йотова. Според нея трудно могат да бъдат привлечени големи чуждестранни инвеститори при лошото състояние на инфраструктурата в много части на страната.

Илияна Йотова, президент: „Нека не си посипваме главата с пепел, че сме подпомагаща икономика. България може да се превърне в ключова страна за енергийната и дигиталната сигурност. България може да има своята роля. Това не отменя задължението ни да разделим кохезионната политика и Общата селскостопанска политика - С протекция към тези политики да вземем новите възможности.“